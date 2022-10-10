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ЗМІ дізналися подробиці тренувальної місії ЄС для українських військових
09:01 10.10.2022 |
Концепція тренувальної місії, яку Європейський Союз попередньо погодив у п'ятницю, передбачає підготовку близько 15 тисяч українських військовослужбовців, а також виділення додаткових коштів на постачання зброї.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє видання Welt am Sonntag із посиланням на текст концепції, що опинився в його розпорядженні.
Згідно з документом, мандат Місії Європейського Союзу з військової допомоги Україні (EUMAMUA) спершу триватиме два роки. До зими 2023 року в ЄС пройдуть тренування до 15 тисяч військових з України - при цьому Україна просила забезпечити підготовку до дев'яти бригад, кожна з яких може налічувати до п'яти тисяч людей.
Для організації тренувальної місії ЄС розгорне два оперативні штаби: один у Польщі та один - у Німеччині.
У Польщі, як планується, буде створене багатонаціональне командування з підготовки на оперативному рівні, де українські військовослужбовці проходитимуть підготовку за такими напрямами, як захист від кіберзброї та зброї масового ураження, медична служба, а також протиповітряна оборона та застосування артилерії.
У Німеччині, ймовірно, відбуватиметься тренування підрозділів спеціальної підготовки в більш широкому масштабі, наприклад, з розмінування або тактичної підготовки.
Окрім створення EUMAMUA, ЄС також хоче значно збільшити військову допомогу Україні в найближчі місяці. Бюджет Європейського інструменту сприяння миру, звідки на військову підтримку Києва вже було витрачено 2,6 мільярда євро, планують "значно збільшити".
Наразі ведеться обговорення про 10-12 мільярдів євро на перспективу до 2027 року, але конкретних рішень у ЄС не ухвалили.
Очікується, що офіційно концепцію тренування українських військових буде затверджено міністрами закордонних справ ЄС на засіданні в Люксембурзі в середині жовтня.
Як повідомлялося, в п'ятницю прем'єр головуючої у Раді ЄС Чехії Петр Фіала оголосив, що країни Євросоюзу досягли консенсусу щодо створення спільної тренувальної місії для підготовки українських військових.
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