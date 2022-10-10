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Зеленський відповів на заклики до переговорів про мир з РФ
08:34 10.10.2022 |
Росія не хоче миру з Україною. Доказом цього є постійні обстріли українських міст, внаслідок яких гинуть цивільні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.
"Хочу сьогодні адресувати це звернення тим, хто ведеться на російські маніпуляції про нібито переговори. Чи хоче держава-терорист миру? Очевидно, що ні. Вона це доводить щодня. Запоріжжя - одне з українських міст, проти якого Росія спрямовує свій ракетний терор. Цієї ночі в результаті російських ударів по звичайних житлових будинках у Запоріжжі загинули щонайменше 14 людей", - зазначив президент.
За його словами, коли хтось хоче переговорів, він не займається такими речами. Такі вчинки роблять лише терористи.
"Чи справді переговори допоможуть здолати терор? Терористів знешкоджують, терор - це злочин, за який має бути покарання. Терор на державному рівні - це один з найжахливіших міжнародних злочинів", - наголосив Зеленський.
Він додав, що вчинки РФ загрожують не комусь одному, а всій міжнародній спільноті. І якщо терор залишиться безкарним, якщо хтось погодиться та заплющить очі, то це буде поразкою свободи, людяності та демократії.
Президент підкреслив необхідність пришвидшення надання Україні достатньої кількості ефективних систем протиповітряної оборони.
"Саме переговори про надання таких систем ППО, саме переговори про збільшення іншої оборонної, політичної та фінансової підтримки України - це і є той єдино можливий переговорний формат, який може реально наблизити мир", - сказав президент.
Нагадаємо, раніше низка політиків та впливових людей висловлювалися про необхідність мирних переговорів України з Росією.
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