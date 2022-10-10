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АНАЛІТИКА

У Кремлі заявили, що не знають про пропозицію Туреччини провести переговори із Заходом

 

У Кремлі поки не отримували пропозицію Туреччини провести у Стамбулі переговори зі США, Німеччиною, Францією та Великобританією по Україні.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Коммерсант", про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.

За інформацією турецької газети Milliyet, коментарі з Вашингтона на цю пропозицію були "дуже позитивними".

"Поки що ні", - сказав Пєсков.

Нагадаємо, газета Milliyet з посиланням на джерела повідомляла, що турецька влада запропонувала представникам Заходу обговорити у Стамбулі війну в Україну.

Раніше радник президента Туреччини Ібрагім Калін заявив, що російський президент Володимир Путін планує укласти "нову велику угоду" із Заходом. Вона нібито частково стосуватиметься України.

Також Калін вважає, що у майбутньому переговори між Україною та Росією можуть відновитися, попри те, що президент Володимир Зеленський затвердив офіційну відмову від переговорів із Володимиром Путіним.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Росія
 

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