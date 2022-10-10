Війна Росії проти України має закінчитися дипломатичним шляхом, - Білий дім

Закінчення війни Росії проти України треба шукати дипломатичним шляхом, обидві країни мають сісти за стіл переговорів.

Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій у Раді нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ABC News.

"Що має статися: обидві сторони мають знайти можливість виходу з цього переговорним шляхом, мирно та дипломатично", - сказав Кірбі.

Він також зазначив, що у Вашингтоні на цей момент не вбачають з боку Росії серйозних намірів вести предметні мирні переговори з Україною.