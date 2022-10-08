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АНАЛІТИКА

Американський бізнес в Україні вірить у завершення війни наступного року – Торгова палата

 

Переважна більшість компаній-членів Американської торгової палати в Україні вірить у завершення війни наступного року і перемогу України.

Про це заявив президент АТП в Україні Андрій Гундер в ефірі національного телемарафону, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми бачимо сигнали, що бізнес вірить в Україну і в її перемогу. 77% компаній (членів Американської торгової палати в Україні - ред.) прогнозують, що війна закінчиться у наступному, 2023 році, і 92% компаній вірять, що Україна переможе у війні», - сказав Гундер.

Він додав, що на тлі цих позитивних прогнозів американські компанії вже зараз розпочи

За словами Гундера, третина компаній вважає, що вона триватиме п'ять років, ще третина прогнозує, що на відбудову знадобиться десять років.

Серед ключових драйверів процесу післявоєнної відбудови президент АТП в Україні назвав доступ до фінансування з прозорим розподілом коштів, чітку стратегію та компетентне лідерство, а також наявність кваліфікованих і мотивованих людей.

Як повідомлялося, Американська торговельна палата в Україні допоможе залучити компанії, які входять до її складу, до відбудови будинків у місті Ірпінь Київської області.
 

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