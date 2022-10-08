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Порошенко везе з Британії для ЗСУ найбільший танковий тягач Oshkosh
23:01 07.10.2022 |
Пʼятий президент Петро Порошенко у Великій Британії побував на військовому складі, звідки в Україну відправляють чергову партію техніки для ЗСУ, куплену спільно з волонтерами. Одна з позицій - найбільший танковий тягач Oshkosh.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Порошенка у Facebook.
"Машина має нульовий пробіг, нова, надійна, з дуже рідкісним трейлером-причепом. І робиться це все для перевезення танків і бронетехніки натівського зразка, вага яких перевищує 60 тон. Нагадаю: вага радянських танків, які стоять на озброєнні української армії, складає близько 40 тон. А вже німецькі танки, німецькі САУ - а я сподіваюся, у нас будуть і "Леопарди", і "Абрамси" - вони важать уже понад 60 тон. І поки що їх ніхто не здатен возити", - заявив Порошенко.
Нагадаємо, 14 вересня стало відомо, що Фонд Порошенка і ГО "Справа громад" отримали експортні ліцензії Державного департаменту США на придбання двох танкових тягачів Oshkosh.
Основне призначення тягача - транспортування танків, розгортання та евакуація бронетранспортерів, самохідної артилерії, броньованих бульдозерів та інших важких транспортних засобів і обладнання всіх типів.
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