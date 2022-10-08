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Українські військові почали проходити навчання із застосування ЗРК Aspide в Іспанії
22:50 07.10.2022 |
Перші 19 українських військовослужбовців розпочали навчання з використання зенітно-ракетного комплексу Aspide на авіабазі "Сарагоса" в Іспанії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міноборони Іспанії.
Українські військові проходять інструктаж з використання зенітної системи Aspide, яка дозволить їм діяти автономно в районі бойових дій. Навчання було поділено на дві частини: одна для системних операторів та інша для обслуговуючого персоналу (зброярі, механіки та електронники).
Повідомляється, що місію, яка спочатку мала тривати три тижні, продовжили ще на один. Вона завершиться 14 жовтня. Очікується, що 1 листопада до Іспанії на навчання прибудуть нові українські військові.
Також наголошується, що навчання сьогодні відвідала міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес.
ЗРК Aspide
Наземний ЗРК Spada Aspide - це спільна італійсько-швейцарська технологія.
Spada Aspide є сухопутною ЗРК малої дальності, яку використовують для протиповітряної оборони. Комплекс застосовують проти літаків, гелікоптерів, дронів і ракет, що випускаються з авіації.
Після пуску ракета Aspide летить зі швидкістю 1324 м/с та забезпечує ураження цілі на максимальній дальності 12 км та висоті 6 км.
Систему Aspide зараз використовують у Військово-повітряних силах Іспанії.
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