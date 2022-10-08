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Країни ЄС досягли консенсусу щодо тренувальної місії для українських військових
22:42 07.10.2022 |
Країни Євросоюзу досягли консенсусу щодо створення спільної тренувальної місії для підготовки українських військових.
Як повідомляє "Європейська правда", про це сказав прем'єр головуючої у Раді ЄС Чехії Томаш Фіала на брифінгу після неформальної зустрічі лідерів у Празі.
"Я вітаю консенсус щодо тренувальної місії для українських військових у ЄС. Це важливий крок, який допоможе Україні триматися далі", - сказав він.
Фіала не повідомив конкретних деталей, щодо яких лідери досягли згоди у цьому питанні.
Перед зустріччю головний дипломат ЄС Жозеп Боррель казав, що закликатиме лідерів підтримати виділення нового траншу військової допомоги Україні і навчальну місію.
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