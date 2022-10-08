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АНАЛІТИКА

Країни ЄС досягли консенсусу щодо тренувальної місії для українських військових

 

Країни Євросоюзу досягли консенсусу щодо створення спільної тренувальної місії для підготовки українських військових.

Як повідомляє "Європейська правда", про це сказав прем'єр головуючої у Раді ЄС Чехії Томаш Фіала на брифінгу після неформальної зустрічі лідерів у Празі.

"Я вітаю консенсус щодо тренувальної місії для українських військових у ЄС. Це важливий крок, який допоможе Україні триматися далі", - сказав він.

Фіала не повідомив конкретних деталей, щодо яких лідери досягли згоди у цьому питанні.

Перед зустріччю головний дипломат ЄС Жозеп Боррель казав, що закликатиме лідерів підтримати виділення нового траншу військової допомоги Україні і навчальну місію.
Ключові теги: ЄС
 

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