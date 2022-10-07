Фінансові новини
- |
- 07.10.22
- |
- 18:51
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Коли зачинились одні двері, відкриваються інші, але ми цього часто не помічаємо, втупившись у зачинені двері"
Гелен Келлер
Швейцарія передає Україні пожежні машини й будівельну техніку
18:25 07.10.2022 |
Федеральна рада Швейцарії в п'ятницю оголосила про надання Україні техніки й обладнання для гасіння пожеж, очищення забрудненої води та усунення завалів.
Про це повідомляє "Європейська правда".
Обладнання й техніку на загальну суму 5,2 мільйона швейцарських франків (5,37 мільйона євро) міністерству внутрішніх справ України передали міністерство оборони, цивільного захисту й спорту Швейцарії, а також міська рада Базеля.
Українська сторона отримає швейцарську допомогу поетапно, перші два ваговози з чотирма будівельними машинами вирушили до України в п'ятницю.
Усього Швейцарія передасть 20 будівельних машин, три пожежні машини й автомобіль для перевезення спорядження й персоналу, два пересувні контейнери для збору й очищення забрудненої води, генератори світла й електроенергії, обладнання для підйому та перенесення важких об'єктів тощо.
Очікується, що частина обладнання й техніки буде направлена до Харкова для здійснення робіт із відбудови й ремонту.
За даними Федеральної ради Швейцарії, з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну вона надала українській стороні понад 680 тонн гуманітарної допомоги й придбала понад 5750 тонн продовольства для українського населення.
|
|
ТЕГИ
Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
|куп.
|прод.
|USD
|36.5686
|36.9342
Згідно постанови НБУ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Зеленський заявив, що НАТО мало б завдати превентивний удар. Його речник пояснив, про що йшлося
|МАГАТЕ не визнає Запорізьку АЕС російською
|Попереднє розслідування Швеції підтвердило вибухи на «Північних потоках»
|ЄС остаточно затвердив восьмий пакет санкцій проти Росії у відповідь на анексію
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Швейцарія передає Україні пожежні машини й будівельну техніку
|Україна офіційно визнала окупацію японських Курильських островів Росією
|Борель анонсував новий пакет військової допомоги Євросоюзу Україні
|Нобелівську премію миру присуджено правозахисникам з України, Білорусі та Росії
|Рада призначила нового голову НБУ Пишного
|Європейська політична спільнота зустрічатиметься 2 рази на рік, наступна зустріч у Кишиневі
Бізнес
|Смартфони на чіпах MediaTek очолили вересневі рейтинги AnTuTu - Dimensity 9000+ випередив Snapdragon 8+ Gen 1
|Subaru анонсувала комплектації позашляховика Solterra в Європі
|Xiaomi представила 12T Pro — флагманський смартфон з камерою 200 Мп та швидкою зарядкою 120 Вт за €750
|Країни ЄС перейдуть на єдиний стандарт зарядних пристроїв USB Type-C
|Нобелівську премію з фізики дали трьом вченим за дослідження в галузі квантової механіки
|BMW XM офіційно представлений як флагманський позашляховик
|Рекомендована ціна Intel Arc A750 становить $289 — у тестах компанії відеокарта наближається до NVIDIA GTX 3060