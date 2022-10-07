Швейцарія передає Україні пожежні машини й будівельну техніку

Федеральна рада Швейцарії в п'ятницю оголосила про надання Україні техніки й обладнання для гасіння пожеж, очищення забрудненої води та усунення завалів.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Обладнання й техніку на загальну суму 5,2 мільйона швейцарських франків (5,37 мільйона євро) міністерству внутрішніх справ України передали міністерство оборони, цивільного захисту й спорту Швейцарії, а також міська рада Базеля.

Українська сторона отримає швейцарську допомогу поетапно, перші два ваговози з чотирма будівельними машинами вирушили до України в п'ятницю.

Усього Швейцарія передасть 20 будівельних машин, три пожежні машини й автомобіль для перевезення спорядження й персоналу, два пересувні контейнери для збору й очищення забрудненої води, генератори світла й електроенергії, обладнання для підйому та перенесення важких об'єктів тощо.

Очікується, що частина обладнання й техніки буде направлена до Харкова для здійснення робіт із відбудови й ремонту.

За даними Федеральної ради Швейцарії, з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну вона надала українській стороні понад 680 тонн гуманітарної допомоги й придбала понад 5750 тонн продовольства для українського населення.