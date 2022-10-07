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Борель анонсував новий пакет військової допомоги Євросоюзу Україні
13:17 07.10.2022 |
Верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель закликав блок із 27 країн виділити додаткові кошти для військової підтримки України. Раніше ЄС уже надав 2,5 млрд. євро.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
"Я попрошу лідерів підтримати пропозицію щодо виділення нового траншу для Європейського фонду миру для продовження надання військової підтримки Україні, а також навчальної місії", - сказав Боррель журналістам, прибувши на саміт ЄС до Праги.
Раніше країни ЄС уже виділили 2,5 млрд євро для у вигляді п'яти траншів по 500 млн євро з Європейського фонду миру для військової допомоги Україні.
Віце-президент Європейської комісії із зовнішньої політики Жозеп Боррель задіяв Європейський фонд миру для підтримки України одразу після російського вторгнення в Україну у лютому 2022 року.
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