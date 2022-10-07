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Нобелівську премію миру присуджено правозахисникам з України, Білорусі та Росії
12:31 07.10.2022 |
Лауреатами Нобелівської премію миру 2022 року стали українська правозахисна організація "Центр громадянських свобод", білоруський правозахисник Алесь Біляцький та російська правозахисна організація "Меморіал".
Про це повідомляє "Європейська правда».
"Лауреати Премії миру представляють громадянське суспільство у своїх країнах. Вони протягом багатьох років просували право критикувати владу та захищати основні права громадян.
Вони доклали визначних зусиль для документування воєнних злочинів, порушень прав людини та зловживання владою. Водночас вони демонструють значення громадянського суспільства для миру та демократії", - пояснив своє рішення Нобелівський комітет.
"Центр громадянських свобод" був заснований у Києві у 2007 році. Його основна місія - становлення прав людини, демократії та солідарності в Україні та регіоні ОБСЄ задля утвердження людської гідності. ЦГС впливає на формування громадської думки та державної політики, підтримує розвиток громадянського активізму, а також бере активну участь у міжнародних мережах та солідарних діях з просування прав людини в регіоні ОБСЄ.
Алесь Біляцький - керівник білоруського правозахисного центру "Вясна". У рамках погрому громадських організацій Білорусі Біляцького затримали 14 липня 2021 року. Згодом він був заарештований у кримінальному провадженні та визнаний політв'язнем.
Російська правозахисна організація "Меморіал" була ліквідована в Росії за рішенням Верховного суду у грудні 2021 року після звернення Генпрокуратури РФ. Організацію звинуватили у неодноразовому порушенні вимоги законодавства про "іноземних агентів" та у тому, що вона "створює брехливий образ СРСР як терористичної держави, відбілює та реабілітує нацистських злочинців".
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