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Європейська політична спільнота зустрічатиметься 2 рази на рік, наступна зустріч у Кишиневі
08:43 07.10.2022 |
Лідери Євросоюзу та держав-партнерів погодили наступні зустрічі новоствореного формату Європейської політичної спільноти (ЄПС).
Про це повідомили лідери Чехії, Молдови та Франції на спільній прес-конференції у Празі, повідомляє кореспондент "Європейської правди"
Виступаючи після закриття першого саміту ЄПС, чеський прем'єр Петр Фіала, що був господарем нинішнього саміту, офіційно оголосив про наступні саміти ініціативи. "З нетерпінням чекаю на зустріч у Молдові, а за нею - у Іспанії та Великій Британії" - оголосив голова чеського уряду.
Мая Санду, як господарка наступного саміту, оголосила, що Молдова "рада бути частиною цього формату" і тому запропонувала прийняти наступне зібрання.
"Ми будемо раді вітати вас наступної весни у Молдові. Молдова прийматиме другий саміт ЄПС у Кишиневі", - заявила Санду.
Ідея про проведення самітів двічі на рік (що є доволі незвичною, високою частотою зустрічей), як стверджують, належить Макрону. У четвер він підтримав її.
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