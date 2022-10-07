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Депутатка Бундестагу прибула в Київ оцінити потребу в танках
23:33 06.10.2022 |
Голова комітету з питань оборони німецького Бундестагу (парламенту ФРН. - Ред.) Марі-Аґнес Штрак-Ціммерманн (Marie-Agnes Strack-Zimmermann) у четвер, 6 жовтня, прибула з дводенним візитом до Києва для обговорення з представниками українського уряду та військовими подальших постачань Німеччиною озброєнь, зокрема сучасних західних бойових танків.
Вона приїхала в супроводі кількох депутатів Бундестагу. Це її другий візит в Україну з початку повномасштабного військового вторгнення Росії. "Бути на місці, скласти враження про ситуацію та потреби, а також поспілкуватися з політиками та представниками уряду, а особливо з військовими, які зараз воюють, - важливе питання для мене за поточних обставин", - написала Штрак-Ціммерманн у Twitter. На її переконання, Німеччина має посилити підтримку України.
Одразу ж після прибуття до Києва депутатка поїхала до Гостомеля, де відвідала зруйнований аеродром "Антонов". Вона також планує відвідати різні позиції Збройних сил України, а в п'ятницю, 7 жовтня, у неї заплановані зустрічі з міністром оборони України Олексієм Резніковим, керівником Офісу президента України Андрієм Єрмаком і народними депутатами України.
Позиція за надання Україні сучасних танків
Депутатка неодноразово висловлювався на підтримку надання Україні сучасних бойових західних танків.
В інтерв'ю німецькому виданню Der Spiegel напередодні візиту вона висловилась за те, щоби Німеччина стала лідеркою серед партнерів у Європейському Союзі та Північноатлантичному альянсі (НАТО) щодо питання постачання озброєння Україні. "Якби німецький уряд сказав іншим партнерам по НАТО у так званому форматі Rammstein: "Ми, німці, можемо собі уявити, що надішлемо 50 танків Marder або навіть кілька танків Leopard, ви з нами?", то це було би справедливо по відношенню до нашої ролі. Ми не завжди повинні чекати, поки хтось зробить перший крок", - сказала Штрак-Ціммерманн.
Зокрема, вона вважає німецьку бойову машину піхоти (БМП) Marder придатною для використання з огляду на здобутки української армії на місцевості. "Якщо ви хочете відвоювати східну Україну, це має сенс у моєму розумінні", - каже Штрак-Ціммерманн. За її словами, німецька промисловість здатна протягом року компенсувати 50 "Мардерів" і повернути їх Бундесверу (німецьким збройним силам. - Ред.).
Канцлер ФРН від надання Києву танків відмовляється
Під час візиту депутатка хоче з'ясувати, яких саме німецьких танків потребує Україна, і таким чином посилити тиск на канцлера ФРН Олафа Шольца (Olaf Scholz), який від надання Києву такого озброєння поки відмовляється.
Нагадаємо, у вересні Шольц заявив, що Німеччина не ухвалюватиме одноосібних рішень щодо постачання БМП і танків Україні та координуватиме свою позицію з союзниками. Утім, в німецькому уряді зазначили, що така позиція Берліна - "не вічна".
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