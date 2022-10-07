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АНАЛІТИКА

Ексглава НБУ Шевченко заявляє про політичний тиск і заперечує звинувачення НАБУ та САП

23:18 06.10.2022 |

Політика

 

Колишній голова Національного банку України (НБУ) Кирило Шевченко заявив про дворічний політичний тиск на нього, що спричинив погіршення здоров'я та відставки.

"Коли я оголосив про своє рішення піти у відставку, я (...) вирішив назвати лише одну з причин своєї відставки - погіршення стану здоров'я. Я не став говорити про майже дворічний політичний тиск, який посилився напередодні мого рішення і, власне, зумовив серйозне погіршення проблем зі здоров'ям. Я не був зручним головою НБУ", - написав він у фейсбуці в четвер.

Він додав, що повідомлення про підозру Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) стало для нього несподіванкою, і заявив, що виявлені факти є результатом передчасних висновків, зроблених на підставі поспішних і недоведених суджень.

"Я готовий відповідати за кожен свій підпис! Оскільки кожна угода, укладена Укргазбанком за мого керівництва, була на 100% ринковою", - написав він.

Він зазначив, що всі фінансові операції банку підтверджено forensic та діагностичним обстеженням PwC.

"Я вважаю проявом політичного переслідування та зведення рахунків реанімацію саме зараз кримінальної справи, якій уже 3,5 року, і весь цей час вона так і не розслідувалася", - наголосив він.

Водночас пресслужба Укргазбанку спростувала інформацію, яка поширюється в деяких ЗМІ, про нібито повідомлення про таку саму підозру голові правління банку Андрієві Кравцю.

"Голова правління Укргазбанку Кравець Андрій Миколайович жодних повідомлень про підозру не отримував і учасником подій, описаних у пресрелізах НАБУ та САП, не був", - наголосили у фінустанові.

Крім того, банк зазначив, що проводив перевірки, залучаючи міжнародно визнані аудиторські компанії, і не знаходив порушень, у яких його звинувачують НАБУ та САП.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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