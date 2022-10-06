Фінляндія схвалила дев'ятий пакет військової допомоги Україні

Президент Фінляндії Саулі Нііністьо в четвер схвалив відправлення Україні дев'ятого пакета військової допомоги на основі поданої раніше пропозиції уряду.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Для того щоб гарантувати безпечне доправлення допомоги, Фінляндія не буде розголошувати її зміст, спосіб доставки чи графік відправлення. Наголошується, що вона "враховує потреби України й наявні ресурси Сил оборони".

"Оборонна битва України триває. На жаль, здається, що війна може тривати ще довго. Фінляндія продовжує підтримку України", - прокоментував фінський міністр оборони Антті Кейкконен.

Як повідомлялося, загальна вартість попередніх пакетів фінської допомоги оцінюється майже в 93 мільйони євро.

Нагадаємо, міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес у четвер оголосила про відправлення чергової партії гуманітарної допомоги для України.