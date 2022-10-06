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АНАЛІТИКА

Депутати Європарламенту закликають до масштабного збільшення військової допомоги Україні – резолюція

 

Депутати Європейського парламенту закликають усі країни та міжнародні організації беззастережно засудити фіктивні референдуми в Україні та спробу РФ захопити територію силою, а також виступають із закликом суттєво збільшити військову допомогу Україні.

"У резолюції, ухваленій у четвер, депутати Європарламенту заявляють, що результати фіктивних референдумів, проведених під дулом пістолета, щоб анексувати Донецьку, Херсонську, Луганську та Запорізьку області, є нікчемними, й закликають держави-члени ухвалити додаткові жорсткі санкції", - йдеться у пресрелізі на сайті Європарламенту в четвер.

Вітаючи мужність українського народу, який захищає свою країну та європейські цінності, депутати Європарламенту закликають держави-члени ЄС та інші країни, які підтримують Україну, значно збільшити свою військову допомогу. Наголошується, що держави-члени, котрі "вагаються", повинні надати свою справедливу частку необхідної військової допомоги, яка допоможе скоротити війну.

"Нещодавні російські погрози застосувати ядерну зброю безвідповідальні та небезпечні, попереджають депутати Європарламенту. Вони закликають держави-члени та міжнародних партнерів підготувати швидку й рішучу відповідь, якщо Росія завдасть ядерного удару по Україні. Будь-яка спроба Росії подати удари по окупованих територіях як напад і, отже, як основу для ядерного нападу, є незаконною та безпідставною і не утримає Європейський Союз від подальшої допомоги самообороні України", - зазначається у повідомленні.

Депутати Європарламенту закликають до створення спеціального міжнародного трибуналу у справі про агресію проти України, "де Путін і всі російські цивільні та військові чиновники та їхні довірені особи, відповідальні за організацію, розв'язання та ведення війни в Україні, будуть притягнуті до відповідальності".

Резолюцію ухвалено 504 голосами, проти 26, 36 утрималися, повідомили в Європарламенті.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: ЄС
 

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