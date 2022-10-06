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АНАЛІТИКА

Чехія передасть Україні важку техніку – міністерка оборони

 

Міністерка оборони Чехії Яна Чернохова в середу оголосила про схвалення подальшої військової допомоги Україні на тлі її повномасштабної війни з Росією.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Novinky.

За словами Чернохової, до нового пакету допомоги входить важка техніка, але подробиці Чехія оголошувати не буде з міркувань безпеки.

З фото- та відеоматеріалів, які поширюються в соціальних мережах, а також із заяв України та її союзників можна зробити висновок, Чехія постачала зокрема танки, вертольоти, гармати та ракетні установки.

Глава чеського Міноборони зазначила, що експорт військової техніки до України лише у 2022 році перевищив 1,9 мільярда євро, а загальна допомога Праги Києву становить 4,2 мільярда євро.

На думку Чернохової, нинішня ситуація може сприяти поверненню чеської оборонної промисловості на ті позиції, які вона посідала у 1920-1930-х роках. При цьому 90% усього чеського виробництва озброєнь іде на зовнішні ринки.
Ключові теги: Чехія
 

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