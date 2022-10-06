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АНАЛІТИКА

Німеччина передала Україні ще дві ремонтно-евакуаційні машини

Німеччина передала Україні ще дві ремонтно-евакуаційні машини

 

Уряд Німеччини протягом останнього тижня передав Україні дві броньовані ремонтно-евакуаційні машини Bergepanzer 2 в межах пакету військової допомоги для протистояння агресії Росії.

Як повідомляє "Європейська правда", це випливає з оновлення на сайті уряду Німеччини.

У серпні Україна отримала від Німеччини ще три Bergerpanzer 2, таким чином загалом їх було передано п'ять.

Як пише "Мілітарний", Bergerpanzer 2 розроблена на базі бойового танка Leopard 1. Вона забезпечує відновлення пошкоджених у бою машин, підтримку в установці й демонтажі двигунів та башт.

Корпус ремонтно-евакуаційної машини складається зі звареної броньової сталі. Озброєння насамперед призначене для самооборони та складається з кулемета й димових гармат. Bergerpanzer 2 розрахована на екіпаж у чотири людини.

Раніше стало відомо, що Німеччина готує до передачі Україні чотири комплекси протиповітряної оборони IRIS-T, 30 тисяч набоїв калібру 40 міліметрів і 24 кулемети MG3 для броньованих ремонтно-евакуаційних машин.
 

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