Фінансові новини
- |
- 06.10.22
- |
- 01:49
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Німеччина передала Україні ще дві ремонтно-евакуаційні машини
23:33 05.10.2022 |
Уряд Німеччини протягом останнього тижня передав Україні дві броньовані ремонтно-евакуаційні машини Bergepanzer 2 в межах пакету військової допомоги для протистояння агресії Росії.
Як повідомляє "Європейська правда", це випливає з оновлення на сайті уряду Німеччини.
У серпні Україна отримала від Німеччини ще три Bergerpanzer 2, таким чином загалом їх було передано п'ять.
Як пише "Мілітарний", Bergerpanzer 2 розроблена на базі бойового танка Leopard 1. Вона забезпечує відновлення пошкоджених у бою машин, підтримку в установці й демонтажі двигунів та башт.
Корпус ремонтно-евакуаційної машини складається зі звареної броньової сталі. Озброєння насамперед призначене для самооборони та складається з кулемета й димових гармат. Bergerpanzer 2 розрахована на екіпаж у чотири людини.
Раніше стало відомо, що Німеччина готує до передачі Україні чотири комплекси протиповітряної оборони IRIS-T, 30 тисяч набоїв калібру 40 міліметрів і 24 кулемети MG3 для броньованих ремонтно-евакуаційних машин.
|
|
ТЕГИ
Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
|куп.
|прод.
|USD
|36.5686
|36.9342
Згідно постанови НБУ
ТОП-НОВИНИ
|МЗС закликає до санкцій проти «Росатому» через проголошення Росією контролю над ЗАЕС
ТОП-НОВИНИ
|Голова Верховного Суду відрахував суддю Львова зі штату суду
|НБУ очолить екс-голова правління Ощадбанку Пишний - депутат Железняк
|Глава Нацбанку України Шевченко подав у відставку за станом здоров'я
|Пентагон розкрив подробиці нового пакету допомоги Україні на $625 млн
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Окупанти змушують співробітників ЗАЕС отримувати паспорти РФ та підписувати договори з «Росатомом» - Генштаб
|Чехія передасть Україні важку техніку – міністерка оборони
|Німеччина передала Україні ще дві ремонтно-евакуаційні машини
|МЗС закликає до санкцій проти «Росатому» через проголошення Росією контролю над ЗАЕС
|Порошенко у Британії закликав дати Україні більше зброї і членство в НАТО
|Голова Європарламенту висловилася за надання Україні танків
Бізнес
|BMW XM офіційно представлений як флагманський позашляховик
|Рекомендована ціна Intel Arc A750 становить $289 — у тестах компанії відеокарта наближається до NVIDIA GTX 3060
|Garmin InReach Messenger — новий супутниковий комунікатор за $300 з водозахистом IPX7 та акумулятором на 28 днів автономної роботи
|«Історичний момент». Успішно випробували ліки від хвороби Альцгеймера
|Google закриває Stadia — хмарний ігровий сервіс перестане працювати 18 січня 2023 року
|Google створить перший «хмарний» регіон у Європі
|У Google Play Store покращено роботу із застосунками для різних типів пристроїв і з'явилася віддалена установка застосунків