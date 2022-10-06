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Голова Європарламенту висловилася за надання Україні танків
23:04 05.10.2022 |
Європейський Союз повинен поставити танки в Україну і прискорити процедуру приєднання країни до блоку, заявила в середу, 5 жовтня, спікерка Європейського парламенту Роберта Мецола в інтерв'ю AFP.
Українцям "потрібна зброя, щоб повернути свою територію, наприклад, танки Leopard II, які є у кількох країн-членів", - сказала Мецола. Вона пообіцяла озвучити цю позицію під час зустрічі з європейськими лідерами на установчому саміті нового формату "Європейська політична спільнота" за участю 27 країн-членів ЄС та ще 17 країн, які не входять до блоку. Саміт стартує 6 жовтня у Празі.
За її словами, Німеччина, Австрія, Данія, Фінляндія, Греція, Угорщина, Польща, Португалія, Іспанія, Швеція, а також Норвегія, Швейцарія і Туреччина, які не є членами ЄС, загалом мають близько двох тисяч таких танків.
Мецола зазначила, що країни, які бажають надати танки, отримають відшкодування з фонду ЄС, - Європейського фонду миру - який виділив 2,5 мільярда євро на військові закупівлі для України.
"На мою думку, це та дискусія, до якої ми маємо долучитися зараз, особливо тому, що бачимо ескалацію з боку Росії, але також і тому, що з іншого боку Україна успішно витісняє росіян", - заявила вона.
У низці європейських країн є побоювання щодо послаблення власних оборонних потужностей через великі обсяги постачань озброєння Україні. На думку Мецоли, постачання танків Leopard II "не суттєво позначаться" на власній обороноздатності.
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