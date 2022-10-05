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У Британії почали навчати молодших командирів ЗСУ
12:02 05.10.2022 |
У Великій Британії розпочалася підготовка молодших командирів Збройних Сил України.
Про це повідомив Генштаб ЗСУ у Facebook, пише "Європейська правда".
Навчальний курс розробили на основі української програми навчань сержантського складу із врахуванням бойового досвіду Збройних Сил України. Він передбачає заняття з лідерства, психологічної, методичної, вогневої, технічної та тактичної підготовок, а також міжнародного гуманітарного права.
Тренування проводяться українськими та британськими інструкторами із залученням іноземних зразків озброєння та військової техніки.
Після успішного завершення навчання військовослужбовців буде призначено на посади командирів відділень в підрозділи різних родів військ.
Цей курс розширив наявну програми навчань на території Сполученого Королівства, яка раніше передбачала лише базову загальновійськову підготовку наших армійців, підкреслили у Генштабі.
Як відомо, у Британії з літа діє програма підготовки українських військових, яка може забезпечити підготовку до 10 тисяч українських військовослужбовців кожні 120 днів.
Про участь у підготовці українських військових оголосили також Фінляндія, Швеція, Канада, Данія, Норвегія, Нідерланди та Нова Зеландія.
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