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АНАЛІТИКА

У Британії почали навчати молодших командирів ЗСУ

У Британії почали навчати молодших командирів ЗСУ

 

У Великій Британії розпочалася підготовка молодших командирів Збройних Сил України.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ у Facebook, пише "Європейська правда".

Навчальний курс розробили на основі української програми навчань сержантського складу із врахуванням бойового досвіду Збройних Сил України. Він передбачає заняття з лідерства, психологічної, методичної, вогневої, технічної та тактичної підготовок, а також міжнародного гуманітарного права.

У Британії почали навчати молодших командирів ЗСУ

 

Тренування проводяться українськими та британськими інструкторами із залученням іноземних зразків озброєння та військової техніки.

Після успішного завершення навчання військовослужбовців буде призначено на посади командирів відділень в підрозділи різних родів військ.

Цей курс розширив наявну програми навчань на території Сполученого Королівства, яка раніше передбачала лише базову загальновійськову підготовку наших армійців, підкреслили у Генштабі.

У Британії почали навчати молодших командирів ЗСУ

 

Як відомо, у Британії з літа діє програма підготовки українських військових, яка може забезпечити підготовку до 10 тисяч українських військовослужбовців кожні 120 днів.

Про участь у підготовці українських військових оголосили також Фінляндія, Швеція, Канада, Данія, Норвегія, Нідерланди та Нова Зеландія.
Ключові теги: Британія
 

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