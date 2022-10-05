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АНАЛІТИКА

66% європейців підтримують вступ України в ЄС

 

Абсолютна більшість європейців виступають за вступ України до ЄС.

Про це свідчить опитування, проведене Фондом Бертельсмана у червні, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання Bild.

Дві третини - 66% опитаних європейців - висловилися за приєднання України до Євросоюзу, згідно з дослідженням, яке було опубліковане у середу.

Рівень схвалення у країнах ЄС різне. У Польщі 84% респондентів висловилися за. У Німеччині та Франції рівень підтримки менший - 60%.

У червні понад 80% європейців підтримували українських біженців. Проте, порівняно з березнем, кількість підтримки впала на 5 процентних пунктів. Підтримка впала на 8 процентних пунктів у Франції, на 7 процентних пунктів у Нідерландах та на 6 процентних пунктів у Польщі.
Ключові теги: ЄС
 

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