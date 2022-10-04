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ЄС планує натренувати до 15 тисяч українських військових, - Spiegel
22:15 03.10.2022 |
Країни ЄС попередньо домовились про тренувальну місію для українських військових. Проєкт мають ухвалити на офіційному засіданні Ради Європейського союзу 17 жовтня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel.
"Три тисячі українських військових пройдуть спеціальну підготовку, зокрема, бойову тактику для командирів або курси для інженерів", - йдеться у повідомленні.
Проект мають назвати "Місія військової допомоги Європейського Союзу". Польща запропонувала розмістити біля кордону з Україною великий тренувальний табір, де можна було би навчати бойові групи аж до батальйону. Проте Німеччина виступила проти.
"У Бундесвері зазначили, що його створення займе багато часу. Табір має бути широко захищений від можливого шпигунства з боку російських спецслужб, імовірних атак чи диверсій, адже відомо, що за навчаннями українських військових на тренувальному полігоні "Вільдфлекен" росіяни спостерігали за допомогою безпілотників", - додали у виданні.
Але країнам вдалося знайти компроміс. Польща має створити невеликий штаб за кошти ЄС. А замість центрального тренувального табору на українців чекатимуть індивідуальні курси в країнах Євросоюзу.
Бундесвер міг би навчати українських командирів тактиці в центрі моделювання бойових дій, а також у країні планують готувати інженерів, саперів, медиків та інших спеціалістів. Остаточні деталі місії мають узгодити в Брюсселі наступного тижня. Попередньо планується навчати до 15 тисяч бійців ЗСУ.
Нагадаємо, що раніше ЄС заявляв про плани організувати місію з навчання та допомоги ЗСУ.
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