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Франція передасть Україні 20 бронемашин Bastion – ЗМІ
20:58 03.10.2022 |
Україна і Франція фіналізують контракт про постачання 20 броньованих машин Bastion.
Як передає "Європейська правда", про це з посиланням на джерела повідомили La Tribune та BFMTV.
Стверджується, що контракт поки не було підписано, але постачання Bastion може відбутися в якнайбільш стислі строки: компанія-виробник Arquus має достатньо запасів для задоволення нагальних потреб.
Bastion - 12,5-тонна 10-місна броньована машина, яка виготовляється виключно на експорт. Її переважно продають країнам Африки. Існують кілька версій Bastion; Україні планують передати бойову модель, на яку може бути встановлений 12,7-мм кулемет.
"Ми в кілька разів збільшили постачання військового обладнання Україні. Ми беремо це на себе. Ми повинні надати Україні засоби для захисту від вторгнення", - сказала в понеділок прем'єр-міністерка Франції Елізабет Борн.
Про передачу Україні Bastion стало відомо незабаром після повідомлень у ЗМІ про те, що Франція планує скасувати поставку частини замовлених Данією самохідних артилерійських установок Caesar, щоб надіслати їх Україні.
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