Клуб експертів випустив відео огляд подій, які відбудуться в Україні та світі цього тижня

На YouTube-каналі «Клуб експертів» вийшов новий відеоматеріал з аналізом подій, які відбудуться в Україні та світі найближчим часом.

Засновник клубу експертів Максим Уракін разом із ведучою Ольгою Левкун проаналізували найважливіші події в Україні та світі у період з 3 по 9 жовтня 2022 року.

Серед українських подій можна виділити участь Президента України Володимира Зеленського у першому саміті Європейського політичного співтовариства (ЄПС), який відбудеться у Празі та організацію другого Міжнародного форуму сталого розвитку INTERNATIONAL SUSTAINABILITY FORUM у Києві. Також у п'ятницю міжнародне рейтингове агентство Moody's оголосить про дії щодо суверенного рейтингу України.

Серед світових подій на увагу заслуговують насамперед засідання ОПЕК+ 5 жовтня, на якому очікується ухвалення рішення про скорочення видобутку нафти не менше ніж на 500 тис. барелів на добу, а також проведення в Європі низки великих форумів, зокрема першої зустрічі Європейської політичної спільноти, 9-го Європейського енергетичного форуму та засідання Ради з економічних та фінансових питань Євросоюзу. Крім того, 6-7 жовтня відбудеться засідання генеральної ради Світової організації торгівлі.

Серед спортивних подій головними стануть чергові матчі єврокубків, зокрема на нас чекає зустрічі донецького «Шахтаря» з мадридським «Реалом» та київського «Динамо» з французьким «Ренном» на виїзді, а також гран-прі Японії в рамках Формули-1. Детальніше про спортивні анонси читайте на порталі Sport.ua.

Про ці та багато інших подій дивіться у новому ролику на каналі Клуб експертів за посиланням:

https://www.youtube.com/watch?v=t7-gvgq66YU

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