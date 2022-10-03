Глава МЗС Кулеба відвідає низку країн Африки

3-12 жовтня відбудеться перше в історії української дипломатії турне глави МЗС України країнами Африки, міністр Кулеба почне турне з візиту до Сенегалу.

Як зазначає пресслужба МЗС, турне є важливим елементом Африканської стратегії, розробленої в МЗС за дорученням президента України Володимира Зеленського і стало "дорожньою картою" розвитку відносин нашої держави з регіоном.

Ключовою темою переговорів міністра стане консолідація політичної підтримки України з боку країн глобального півдня на тлі російської агресії, зокрема останньої спроби анексії українських територій.

Іншими пріоритетами переговорів буде зміцнення ролі України як гаранта світової продовольчої безпеки, поглиблення взаємодії у сфері освіти, просування українських IT-продуктів, зокрема платформи Дія, створення нових можливостей для українського експорту з використанням можливостей системи Nazovni. У рамках візитів також заплановано проведення низки бізнес-форумів за участі провідних українських та африканських компаній.

Візити глави МЗС відкриють новий розділ співпраці з країнами Африканського континенту і сприятимуть реалізації глобальної та проактивної дипломатії України.

Турне міністра також стане підготовкою до проведення масштабної конференції Україна - Африка.