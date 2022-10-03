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Глава МЗС Кулеба відвідає низку країн Африки
11:25 03.10.2022 |
3-12 жовтня відбудеться перше в історії української дипломатії турне глави МЗС України країнами Африки, міністр Кулеба почне турне з візиту до Сенегалу.
Як зазначає пресслужба МЗС, турне є важливим елементом Африканської стратегії, розробленої в МЗС за дорученням президента України Володимира Зеленського і стало "дорожньою картою" розвитку відносин нашої держави з регіоном.
Ключовою темою переговорів міністра стане консолідація політичної підтримки України з боку країн глобального півдня на тлі російської агресії, зокрема останньої спроби анексії українських територій.
Іншими пріоритетами переговорів буде зміцнення ролі України як гаранта світової продовольчої безпеки, поглиблення взаємодії у сфері освіти, просування українських IT-продуктів, зокрема платформи Дія, створення нових можливостей для українського експорту з використанням можливостей системи Nazovni. У рамках візитів також заплановано проведення низки бізнес-форумів за участі провідних українських та африканських компаній.
Візити глави МЗС відкриють новий розділ співпраці з країнами Африканського континенту і сприятимуть реалізації глобальної та проактивної дипломатії України.
Турне міністра також стане підготовкою до проведення масштабної конференції Україна - Африка.
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