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АНАЛІТИКА

Зеленський скасував осінній призов та відтермінував демобілізацію

09:21 03.10.2022 |

Політика, Україна

 

Президент Володимир Зеленський скасував в Україні осінній призов на строкову військову службу. Також він відтермінував демобілізацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний указ глави держави.

Згідно з документом, призову в Україні в жовтні-грудні поточного року не буде.

Також президент відтермінував звільнення в запас військовослужбовців на строк "не раніше оголошення в установленому порядку демобілізації".

Отже, таким чином, строковиків, які відслужили встановлені строки та перебувають у складі військових підрозділів, не можуть звільнити в запас, оскільки строків демобілізації наразі не встановлено.

Указ набирає чинності від дня опублікування, 30 вересня.

Нагадаємо, що ще на початку повномасштабної війни президент Володимир Зеленський також скасував весняний призов і відклав демобілізацію.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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