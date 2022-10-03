Фінансові новини
- |
- 03.10.22
- |
- 19:34
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Зеленський скасував осінній призов та відтермінував демобілізацію
Президент Володимир Зеленський скасував в Україні осінній призов на строкову військову службу. Також він відтермінував демобілізацію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний указ глави держави.
Згідно з документом, призову в Україні в жовтні-грудні поточного року не буде.
Також президент відтермінував звільнення в запас військовослужбовців на строк "не раніше оголошення в установленому порядку демобілізації".
Отже, таким чином, строковиків, які відслужили встановлені строки та перебувають у складі військових підрозділів, не можуть звільнити в запас, оскільки строків демобілізації наразі не встановлено.
Указ набирає чинності від дня опублікування, 30 вересня.
Нагадаємо, що ще на початку повномасштабної війни президент Володимир Зеленський також скасував весняний призов і відклав демобілізацію.
|
|
ТЕГИ
Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
|куп.
|прод.
|USD
|36.5686
|36.9342
Згідно постанови НБУ
ТОП-НОВИНИ
|Судді відмовилися звільнити громадянина Росії з посади керівника головного госпсуду України
ТОП-НОВИНИ
|Заявка до НАТО, де нас не чекали: всі деталі рішення Зеленського про «швидкий вступ» до Альянсу
|Україна подає заявку в НАТО - Зеленський
|Зеленський закликав націоналізувати всі російські активи в Україні
|Путан оголосив про анексію чотирьох регіонів України
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Рекорд на зброю та доплати військовим. Скільки грошей піде на армію у 2023 році
|Судді відмовилися звільнити громадянина Росії з посади керівника головного госпсуду України
|Клуб експертів випустив відео огляд подій, які відбудуться в Україні та світі цього тижня
|Глава МЗС Кулеба відвідає низку країн Африки
|Зеленський скасував осінній призов та відтермінував демобілізацію
|У Туреччині спустили на воду новий український корвет «Гетьман Іван Мазепа»
Бізнес
|Ілон Маск очолив список найбагатших американців за версією Forbes
|Вчені встановили рекорд, охолодивши речовину до 220 мікрокельвінів
|США вперше виділили бюджетні гроші на приватні термоядерні реактори - це має підбадьорити інвесторів
|Mercedes-AMG C63 дебютував із гідридною «турбочетвіркою»
|Вчені навчилися розпізнавати аудіодипфейки
|Український стартап працював над голосом Дарта Вейдера
|Європейські мобільні оператори розробляють голографічні дзвінки – за допомогою 5G, смартфонів та окулярів віртуальної реальності