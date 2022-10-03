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АНАЛІТИКА

У Туреччині спустили на воду новий український корвет «Гетьман Іван Мазепа»

У Туреччині спустили на воду новий український корвет «Гетьман Іван Мазепа»

 

У Туреччині 2 жовтня відбувся спуск на воду нового українського протичовнового корвету типу Ada "Гетьман Іван Мазепа".

Про це заявила перша леді України Олена Зеленська, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її Telegram.

"Сьогодні в Туреччині мала честь спустити на воду корвет, який служитиме Україні і водночас матиме турецьке серце. Протичовновий корвет типу Ada "Гетьман Іван Мазепа" буде першим кораблем такого класу для Військово-Морських сил України", - зазначила Зеленська.

У Туреччині спустили на воду новий український корвет «Гетьман Іван Мазепа»

 

Корвет "Гетьман Іван Мазепа" класу Ada буде адаптований до всіх існуючих типів протикорабельних ракет. Планується, що його включать до складу ВМФ України у 2024 році.

У Туреччині спустили на воду новий український корвет «Гетьман Іван Мазепа»

 

Роботи зі створення нового українського корвета розпочалися у січні 2021 року, була нарізана сталь та формувалися секції. У вересні 2021 року відбулася закладка корабля типу Ada для ВМС України в Туреччині. На той час було вже сформовано 13 секцій та кіль корабля.

Нагадаємо, на початку липня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна до кінця 2023 року отримає власний військовий корвет. Планується, що корабель приймуть до складу ВМФ України 2024 року.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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