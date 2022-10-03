Данія, Норвегія та Німеччина профінансують виробництво словацьких САУ Zuzana 2 для України

Данія підписала лист про наміри зі Словаччиною, Норвегією та Німеччиною про те, що країни спільно вирішили зробити фінансовий внесок для словацького виробництва і передачі Україні самохідних артилерійських установок "Zuzana 2".

Про це йдеться в заяві МЗС Данії, пише "Європейська правда".

Загалом, країни погодилися пожертвувати близько 685 мільйонів крон (близько 92 млн євро). З них Данія вносить близько 230 мільйонів крон (30,9 млн євро).

"Цією пожертвою Данія ще раз допомагає надати важливе обладнання Україні. Війна в Україні, на жаль, буде затяжною. Тому дуже важливо, щоб ми також підтримували боротьбу українців за свободу в довгостроковій перспективі", - заявив міністр оборони Мортен Бьодсков.

Крім того, у п'ятницю уряд Данії отримав підтримку парламенту на додатковий пакет пожертвувань Україні в розмірі 1,1 мільярда данських крон (148 млн євро). Ці кошти допоможуть забезпечити постачання обладнання та озброєння для України.

"Багато країн уже надали великі суми, і загальна сума пожертвувань Данії на озброєння і військові потреби зараз становить майже 3,8 млрд данських крон. Але необхідні більш довгострокові та постійні внески. Тому важливо, що сьогодні ми можемо представити нашу спільну угоду про фінансування великої кількості САУ "Zuzana-2", - сказав Бьодсков.

Агентство Reuters, посилаючись на інформацію Міністерства оборони Німеччини, повідомляє, що йдеться про 16 словацьких установок, а поставки почнуться в наступному році.

У серпні повідомлялося, що Словаччина передала 4 САУ Zuzana українським збройним силам і вони вже використовуються на фронті.

2 червня Україна і Словаччина підписали контракт на постачання восьми самохідних гаубиць Zuzana 2.

Zuzana 2 - це самохідна артилерійська установка 8x8 на базі попередньої версії Zuzana, калібр 155 мм, але з коротшим стволом.