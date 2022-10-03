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Франція планує скасувати поставку частини Caesar Данії, щоб надати їх Україні - ЗМІ
08:46 03.10.2022 |
Франція планує скасувати поставку частини замовлених Данією самохідних артилерійських установок Caesar, щоб надіслати їх Україні.
Про це повідомило французьке видання Le Monde, пише "Європейська правда".
За інформацією видання, Франція готується поставити в Україну нову партію гаубиць Caesar, взяту із замовлення, яке спочатку призначалось для Данії.
Поставка може охоплювати від 6 до 12 гаубиць у той час, як Київ просить про 15.
"Поки технічні обговорення завершуються, маневр є предметом принципової політичної домовленості між трьома урядами", - пише газета.
Ці дані надійшли у пресу після переговорів останніх тижнів між президентом Еммануелем Макроном, президентом України Володимиром Зеленським і прем'єр-міністром Данії Метте Фредеріксен.
Операція є одночасно безпрецедентною та складною для французької влади. Обладнання, яке Париж має намір поставити Києву, спочатку призначалося для Данії в рамках замовлення на 15 одиниць техніки, розміщеного у 2017 році. У 2019 році замовлення доповнили ще 4 гарматами.
Відзначається, що Копенгаген готовий відмовитися від частини гаубиць, оскільки вони все ще проходять технічну перевірку і можуть не в усьому відповідати специфікаціям, які встановили данці.
У будь-якому разі, Еммануель Макрон не погодився б надавати нові Caesar із запасів французької армії. Вони вже серйозно скоротилися в результаті постачання 18 гармат Україні навесні та на початку літа.
Хоча данські Caesar важчі за французькі (32 тонни проти 18 тонн), вони потужніші: встановлені на 16 колесах замість 12, можуть нести до 36 снарядів замість 18, а їхня кабіна оснащена більш надійною захисною бронею.
Еммануель Макрон може оголосити про перспективи цієї операції у понеділок 3 жовтня, під час зустрічі в Берліні з канцлером Німеччини Олафом Шольцом.
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