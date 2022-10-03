Байден підписав закон про $12,3 млрд допомоги Україні

Президент США Джо Байден підписав закон про тимчасове державне фінансування, який дозволяє уникнути призупинення роботи державних установ і передбачає виділення 12,3 мільярда доларів допомоги Україні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на сайт Білого дому.

У повідомленні вказано, що закон "передбачає асигнування федеральним відомствам на 2023 фінансовий рік (починається 1 жовтня) до 16 грудня 2022 року для продовження проєктів та діяльності федерального уряду, а також включає додаткові асигнування для реагування на ситуацію в Україні".

Нагадаємо, у четвер законопроєкт підтримав Сенат, а в п'ятницю - Палата представників США. Він набув чинності до кінцевого терміну, коли у США закінчується фінансовий рік і за відсутності схваленого фінансування оголошується шатдаун - вимушене призупинення роботи держустанов.

Законопроєкт включає пакет допомоги Україні в її боротьбі з російськими військами. Це зокрема:

* $3 млрд на надання військової допомоги, включаючи навчання, обладнання, озброєння та логістичну підтримку;

* $1,5 млрд на поповнення запасів американського обладнання, наданого Україні або іноземним країнам, які надали підтримку;

* $2,8 млрд на продовження військової, розвідувальної та іншої оборонної підтримки.

* додаткові $35 млн на фінансування реагування на "потенційні ядерні та радіологічні інциденти" в Україні, а також на запобігання крадіжкам цих матеріалів.