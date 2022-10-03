Фінансові новини
- |
- 03.10.22
- |
- 08:55
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Байден підписав закон про $12,3 млрд допомоги Україні
08:09 03.10.2022 |
Президент США Джо Байден підписав закон про тимчасове державне фінансування, який дозволяє уникнути призупинення роботи державних установ і передбачає виділення 12,3 мільярда доларів допомоги Україні.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на сайт Білого дому.
У повідомленні вказано, що закон "передбачає асигнування федеральним відомствам на 2023 фінансовий рік (починається 1 жовтня) до 16 грудня 2022 року для продовження проєктів та діяльності федерального уряду, а також включає додаткові асигнування для реагування на ситуацію в Україні".
Нагадаємо, у четвер законопроєкт підтримав Сенат, а в п'ятницю - Палата представників США. Він набув чинності до кінцевого терміну, коли у США закінчується фінансовий рік і за відсутності схваленого фінансування оголошується шатдаун - вимушене призупинення роботи держустанов.
Законопроєкт включає пакет допомоги Україні в її боротьбі з російськими військами. Це зокрема:
* $3 млрд на надання військової допомоги, включаючи навчання, обладнання, озброєння та логістичну підтримку;
* $1,5 млрд на поповнення запасів американського обладнання, наданого Україні або іноземним країнам, які надали підтримку;
* $2,8 млрд на продовження військової, розвідувальної та іншої оборонної підтримки.
* додаткові $35 млн на фінансування реагування на "потенційні ядерні та радіологічні інциденти" в Україні, а також на запобігання крадіжкам цих матеріалів.
|
|
ТЕГИ
Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
|куп.
|прод.
|USD
|36.5686
|36.9342
Згідно постанови НБУ
ТОП-НОВИНИ
|Заявка до НАТО, де нас не чекали: всі деталі рішення Зеленського про «швидкий вступ» до Альянсу
ТОП-НОВИНИ
|Україна подає заявку в НАТО - Зеленський
|Зеленський закликав націоналізувати всі російські активи в Україні
|Путан оголосив про анексію чотирьох регіонів України
|Кремль відхрещується від ядерних погроз: «не хочемо розвивати цю тему»
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Данія, Норвегія та Німеччина профінансують виробництво словацьких САУ Zuzana 2 для України
|Франція планує скасувати поставку частини Caesar Данії, щоб надати їх Україні - ЗМІ
|США готові давати Україні $1,5 млрд на місяць до кінця війни й чекають стільки ж від ЄС
|Ще дев'ять держав НАТО підтримали вступ України. Що кажуть інші?
|Заявка до НАТО, де нас не чекали: всі деталі рішення Зеленського про «швидкий вступ» до Альянсу
|Байден підписав закон про $12,3 млрд допомоги Україні
|Держсекретар США прокоментував заявку України на вступ до НАТО
Бізнес
|Ілон Маск очолив список найбагатших американців за версією Forbes
|Вчені встановили рекорд, охолодивши речовину до 220 мікрокельвінів
|США вперше виділили бюджетні гроші на приватні термоядерні реактори - це має підбадьорити інвесторів
|Mercedes-AMG C63 дебютував із гідридною «турбочетвіркою»
|Вчені навчилися розпізнавати аудіодипфейки
|Український стартап працював над голосом Дарта Вейдера
|Європейські мобільні оператори розробляють голографічні дзвінки – за допомогою 5G, смартфонів та окулярів віртуальної реальності