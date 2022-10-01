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Держсекретар США прокоментував заявку України на вступ до НАТО
23:25 30.09.2022 |
Державний секретар США Ентоні Блінкен не став прямо коментувати подання Україною заявки на вступ до Північноатлантичного Альянсу за пришвидшеною процедурою, але зазначив, що Вашингтон продовжує підтримувати політику відкритих дверей НАТО.
Як повідомляє "Європейська правда", про це Блінкен заявив на пресконференції з міністеркою закордонних справ Канади Мелані Жолі у п'ятницю.
"Можу тільки повторити, що двері НАТО залишаться відчиненими, зокрема і для України. Існує загальновідомий процес для країн, які прагнуть приєднатися до Альянсу. Цей процес Україна, як і інші країни, продовжує виконувати, якщо таке бажання мають Україна та український народ", - сказав глава американської дипломатії.
Раніше підтримку членству України в Альянсі вже висловили держави Балтії, а також Канада.
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