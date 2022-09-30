Столтенберг про вступ України в НАТО: будь-яка демократія у Європі може подати заявку

Будь-яка демократична держава у Європі може подати заявку на вступ до НАТО. Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг на прессконференції у Брюсселі, коментуючи заявку України на вступ до альянсу.

"Будь-яка демократія може подати заявку на вступ. Двері лишаються відкритими", - сказав він.

Генсек НАТО нагадав, що рішення про вступ до альянсу нового учасника усі 30 держав НАТО мають ухвалити консенсусом.

Водночас, зазначив Столтенберг, члени НАТО зараз зосередилися на наданні Україні негайної допомоги для збереження цілісності.

Столтенберг заявив, що члени НАТО ніколи не визнають територіальні загарбання Росії і оголошену Володимиром Путіним анексію кількох українських регіонів.

"Ці землі - Україна. Донецьк - Україна, Луганськ - Україна, Запоріжжя - Україна, Херсон - Україна. Так само як Крим", - зазначив він.

За словами генсека НАТО, Путін несе повну відповідальність за війну, енергетичну та продовольчу кризи у світі.

"Якщо Росія припинить воювати, буде мир, якщо Україна припинить - це буде кінцем її існування", - відзначив Столтенберг.

Він також засудив погрози використання ядерної зброї, до яких вдалася Росія і зазначив, що Україна має право повертати свої території збройним шляхом.

"Ядерна риторика Путіна небезпечна... Ми моніторимо, що робить Росія. Росія повинна розуміти, що ядерну війну неможливо виграти і її не варто починати", - додав Столтенберг.

На думку Столтенберга, країни НАТО не можуть допустити, щоб Росія встановлювала зони впливу за допомогою ядерної зброї.