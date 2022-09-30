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АНАЛІТИКА

Кіпрський суд видав всесвітній ордер на заморожування активів Бахматюка

19:06 30.09.2022 |

Політика

 

Суд на Кіпрі видав всесвітній ордер на заморожування активів (worldwide freezing order) українського бізнесмена Олега Бахматюка за позовом компанії Gramercy Distressed Opportunity Fund II, L.P. з Кайманових Островів. Про це повідомило агентство Bloomberg.

У позові, що також подано до суду в Вайомінгу, Gramercy, називаючи себе найбільшим власником облігацій UkrLandFarming і Avangardco, звинувачує українського бізнесмена в організації шахрайської схеми з виведення майже $1 млрд активів з UkrLandFarming Plc на Кіпр і в трасти Вайомінга - за межі досяжності власників облігацій. У Вайомінгу діє особливе законодавство про структуру компаній, що дозволяє корпораціям приховувати свою власність.

Gramercy, яка управляє активами на суму близько $5,4 млрд, почала купувати облігації компаній Бахматюка у 2011 році, а через шість років сконцентрувала понад 41% цінних паперів Avangardco і 28% UkrLandFarming.

Номінальна вартість векселів і невиплачених відсотків, випущених з датою погашення у 2018 році, становить понад $360 млн, йдеться в позовній заяві.

Представники Бахматюка заявили Bloomberg, що Gramercy застосовує тактику стерв'ятника, переслідуючи постраждалу через війну компанію.

Минулого тижня Бахматюк подав апеляцію у США, стверджуючи, що справа необґрунтована, і намагаючись припинити судовий процес.

У грудні 2021 року пресслужба UkrLandFarming заявила, що позиція Gramercy викликає подив і розчарування.

"Загальновідомо, що переслідування нашої компанії з боку силових органів України призвело до зупинки частини підприємств і втрати робочих місць. Разом з тим усі наші партнери знають, що активи нашої компанії нікуди не виведено - вони працюють тут, в Україні. І права усіх наших кредиторів будуть забезпечені у рівний спосіб згідно з укладеними договорами", - йшлося в повідомленні.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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