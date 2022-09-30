Кіпрський суд видав всесвітній ордер на заморожування активів Бахматюка

Суд на Кіпрі видав всесвітній ордер на заморожування активів (worldwide freezing order) українського бізнесмена Олега Бахматюка за позовом компанії Gramercy Distressed Opportunity Fund II, L.P. з Кайманових Островів. Про це повідомило агентство Bloomberg.

У позові, що також подано до суду в Вайомінгу, Gramercy, називаючи себе найбільшим власником облігацій UkrLandFarming і Avangardco, звинувачує українського бізнесмена в організації шахрайської схеми з виведення майже $1 млрд активів з UkrLandFarming Plc на Кіпр і в трасти Вайомінга - за межі досяжності власників облігацій. У Вайомінгу діє особливе законодавство про структуру компаній, що дозволяє корпораціям приховувати свою власність.

Gramercy, яка управляє активами на суму близько $5,4 млрд, почала купувати облігації компаній Бахматюка у 2011 році, а через шість років сконцентрувала понад 41% цінних паперів Avangardco і 28% UkrLandFarming.

Номінальна вартість векселів і невиплачених відсотків, випущених з датою погашення у 2018 році, становить понад $360 млн, йдеться в позовній заяві.

Представники Бахматюка заявили Bloomberg, що Gramercy застосовує тактику стерв'ятника, переслідуючи постраждалу через війну компанію.

Минулого тижня Бахматюк подав апеляцію у США, стверджуючи, що справа необґрунтована, і намагаючись припинити судовий процес.

У грудні 2021 року пресслужба UkrLandFarming заявила, що позиція Gramercy викликає подив і розчарування.

"Загальновідомо, що переслідування нашої компанії з боку силових органів України призвело до зупинки частини підприємств і втрати робочих місць. Разом з тим усі наші партнери знають, що активи нашої компанії нікуди не виведено - вони працюють тут, в Україні. І права усіх наших кредиторів будуть забезпечені у рівний спосіб згідно з укладеними договорами", - йшлося в повідомленні.