Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

У Пентагоні створять нове командування для озброєння України – ЗМІ

 

Пентагон планує створити нове командування, який координуватиме оснащення і навчання українських військових.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє New York Times.

Йдеться про впорядкування системи підготовки і допомоги, яка була створена "на льоту" після російського вторгнення в лютому. За словами кількох військових і представників адміністрації, система буде підпорядкована єдиному новому командуванню, яке базуватиметься в Німеччині і очолюватиметься високопоставленим американським генералом.

Генерал Крістофер Г. Каволі, найвищий американський офіцер в Європі, нещодавно представив пропозицію з описом змін міністру оборони Ллойду Остіну, повідомили офіційні особи. Остін і його головні помічники розглядають план і, ймовірно, приймуть остаточне рішення в найближчі тижні, сказали високопоставлені американські чиновники, додавши, що Білий дім і Пентагон схвалюють цей підхід.

Нове командування сигналізує про очікування Сполучених Штатів, що загроза з боку Росії для України та її сусідів зберігатиметься протягом багатьох років, заявили нинішні та колишні високопоставлені американські чиновники.

"Це визнає реальність важливої місії з надання безпекової допомоги нашим українським партнерам. Це також створить формальну структуру безпеки, якої можуть дотримуватися наші союзники і партнери, передаючи своє обладнання і підготовку в руки українців ", - сказав адмірал Джеймс Г. Ставрідіс, колишній верховний головнокомандувач об'єднаних збройних сил НАТО в Європі.

Генерал Девід Х. Петреус, колишній головнокомандувач США в Іраку та Афганістані, погодився з цією думкою. "Це була б дуже важлива і дуже доречна ініціатива, - сказав він, - зважаючи на масштаби зусиль США і внесок наших союзників по НАТО".

Нове командування, яке підпорядковуватиметься генералу Каволі, виконуватиме рішення, прийняті Контактною групою з питань оборони України, коаліцією 40 країн, яку Міністерство оборони США створило після російського вторгнення з метою задоволення потреб і запитів України. Цього тижня в Брюсселі відбулася зустріч вищих військових посадовців країн-членів групи.

До місії буде залучено близько 300 осіб, вона буде розташовуватися у Вісбадені (Німеччина), штаб-квартирі Сухопутних військ США в Європі. Значна частина підготовки українських солдатів на американських системах озброєння вже відбувається там або поблизу.

Зміни, які мають на меті надати формальної структури тому, що було імпровізовано з початку війни, приблизно моделюють зусилля США з підготовки та надання допомоги в Іраку та Афганістані протягом останніх двох десятиліть.

Пропозиція виникла цього року у генерала Тода Д. Волтерса, попередника генерала Каволі, і була доопрацьована після того, як генерал Каволі прийняв командування в липні.
Ключові теги: США
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 35,5611
  0,5869
 1,68

Курс обміну валют на сьогодні, 10:27
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,8681  0,41 1,00 42,0727  0,21 0,50
EUR 39,3758  0,02 0,04 40,8923  0,15 0,36

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:47
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9300  0,00 0,01 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
  куп. прод.
USD 36.5686 36.9342

Згідно постанови НБУ №18 від 24.02.2022

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес