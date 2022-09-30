У Пентагоні створять нове командування для озброєння України – ЗМІ

Пентагон планує створити нове командування, який координуватиме оснащення і навчання українських військових.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє New York Times.

Йдеться про впорядкування системи підготовки і допомоги, яка була створена "на льоту" після російського вторгнення в лютому. За словами кількох військових і представників адміністрації, система буде підпорядкована єдиному новому командуванню, яке базуватиметься в Німеччині і очолюватиметься високопоставленим американським генералом.

Генерал Крістофер Г. Каволі, найвищий американський офіцер в Європі, нещодавно представив пропозицію з описом змін міністру оборони Ллойду Остіну, повідомили офіційні особи. Остін і його головні помічники розглядають план і, ймовірно, приймуть остаточне рішення в найближчі тижні, сказали високопоставлені американські чиновники, додавши, що Білий дім і Пентагон схвалюють цей підхід.

Нове командування сигналізує про очікування Сполучених Штатів, що загроза з боку Росії для України та її сусідів зберігатиметься протягом багатьох років, заявили нинішні та колишні високопоставлені американські чиновники.

"Це визнає реальність важливої місії з надання безпекової допомоги нашим українським партнерам. Це також створить формальну структуру безпеки, якої можуть дотримуватися наші союзники і партнери, передаючи своє обладнання і підготовку в руки українців ", - сказав адмірал Джеймс Г. Ставрідіс, колишній верховний головнокомандувач об'єднаних збройних сил НАТО в Європі.

Генерал Девід Х. Петреус, колишній головнокомандувач США в Іраку та Афганістані, погодився з цією думкою. "Це була б дуже важлива і дуже доречна ініціатива, - сказав він, - зважаючи на масштаби зусиль США і внесок наших союзників по НАТО".

Нове командування, яке підпорядковуватиметься генералу Каволі, виконуватиме рішення, прийняті Контактною групою з питань оборони України, коаліцією 40 країн, яку Міністерство оборони США створило після російського вторгнення з метою задоволення потреб і запитів України. Цього тижня в Брюсселі відбулася зустріч вищих військових посадовців країн-членів групи.

До місії буде залучено близько 300 осіб, вона буде розташовуватися у Вісбадені (Німеччина), штаб-квартирі Сухопутних військ США в Європі. Значна частина підготовки українських солдатів на американських системах озброєння вже відбувається там або поблизу.

Зміни, які мають на меті надати формальної структури тому, що було імпровізовано з початку війни, приблизно моделюють зусилля США з підготовки та надання допомоги в Іраку та Афганістані протягом останніх двох десятиліть.

Пропозиція виникла цього року у генерала Тода Д. Волтерса, попередника генерала Каволі, і була доопрацьована після того, як генерал Каволі прийняв командування в липні.