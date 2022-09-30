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АНАЛІТИКА

Іспанія долучилася до позову України проти РФ щодо геноциду в суді ООН

 

Іспанія в четвер стала останньою державою, яка вирішила долучитися до позову України проти Росії за Конвенцією про запобігання злочину геноциду та покарання за нього, який розглядає Міжнародний суд ООН.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу суду.

Зазначається, що Іспанія скористалася статтею 63 Статуту Міжнародного суду ООН, згідно з якою сторона міжнародного договору має право втрутитися в розгляд справи, який пов'язаний із його тлумаченням.

У заяві Іспанії підкреслюється, що "Конвенція має надзвичайно важливе значення для запобігання геноциду та покарання за нього", а закріплені в ній права та обов'язки "є обов'язком міжнародного співтовариства в цілому".

Загалом до позову України проти Росії долучилися майже 20 країн - зокрема Франція, Швеція, США, Данія, Німеччина, Італія, Польща, Румунія, Латвія. В останні дні про таке бажання заявили Франція, Ірландія та Естонія.

Нагадаємо, 16 березня Міжнародний суд ООН в Гаазі зобов'язав Росію припинити розпочаті 24 лютого 2022 року воєнні дії в Україні, заявленою метою яких було "запобігання і покарання" нібито геноциду в Луганській та Донецькій областях України.

У Кремлі заявили, що ігноруватимуть рішення.
 

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