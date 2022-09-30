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АНАЛІТИКА

Немає жодних обмежень у застосуванні зброї США для звільнення Криму - посол

 

Посол України Оксана Маркарова підкреслює, що Сполучені Штати не встановлювали жодних обмежень щодо ударів України з використанням американської зброї по території Криму.

Про це вона розповіла в інтерв'ю "Європейській правді".

"Немає ніяких обмежень. Я можу чітко сказати, що наш партнер - Сполучені Штати - завжди не визнавав незаконну анексію, окупацію Криму, і завжди притримувався з 2014 року і по зараз чіткої позиції, що Крим - це Україна у всіх його аспектах" - зауважила посол.

Маркарова також підкреслила, що Сполучені Штати не відкидають ядерного шантажу Росії та серйозно розглядають наслідки для РФ і передають відповідні сигнали Кремлю.

Ключові теги: США
 

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