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Немає жодних обмежень у застосуванні зброї США для звільнення Криму - посол
08:54 30.09.2022 |
Посол України Оксана Маркарова підкреслює, що Сполучені Штати не встановлювали жодних обмежень щодо ударів України з використанням американської зброї по території Криму.
Про це вона розповіла в інтерв'ю "Європейській правді".
"Немає ніяких обмежень. Я можу чітко сказати, що наш партнер - Сполучені Штати - завжди не визнавав незаконну анексію, окупацію Криму, і завжди притримувався з 2014 року і по зараз чіткої позиції, що Крим - це Україна у всіх його аспектах" - зауважила посол.
Маркарова також підкреслила, що Сполучені Штати не відкидають ядерного шантажу Росії та серйозно розглядають наслідки для РФ і передають відповідні сигнали Кремлю.
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