У Сенаті США зробили заяву щодо сучасних танків для України

Найближчими днями можуть бути вжиті важливі кроки, які дозволять забезпечити українську армію більш сучасними танками.

Про це заявив сенатор Ліндсі Грем, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його відеобрифінг .

"Я сподіваюся, що найближчими днями ми зможемо щось зробити, щоб забезпечити українські сили оборони сучаснішими танками", - заявив Грем.