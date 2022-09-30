Сенат США остаточно схвалив законопроєкт про тимчасове фінансування з $12,3 млрд для України

Сенат США (верхня палата парламенту) в четвер остаточно ухвалила законопроєкт про так зване тимчасове бюджетне фінансування, в якому передбачені 12,3 мільярда доларів негайної допомоги Україні.

Про це повідомляє "Європейська правда".

За законопроєкт проголосували 72 сенатори, проти виступили 25. У вівторок верхня палата Конгресу приблизно такою ж кількістю голосів підтримала включення його до порядку денного.

Тепер документ відправляється до Палати представників, де, як очікується, буде проголосований у п'ятницю. Це дозволить американському уряду уникнути шатдауну - вимушеного призупинення роботи держустанов, яке може початися в суботу.

Законопроєкт включає пакет допомоги Україні в її боротьбі з російськими військами. Це зокрема $3 млрд на надання військової допомоги, включаючи навчання, обладнання, озброєння та логістичну підтримку; $1,5 млрд на поповнення запасів американського обладнання, наданого Україні або іноземним країнам, які надали підтримку; і $2,8 млрд на продовження військової, розвідувальної та іншої оборонної підтримки.

Додаткові $35 млн підуть на фінансування реагування на "потенційні ядерні та радіологічні інциденти" в Україні, а також на запобігання крадіжкам цих матеріалів.

Як повідомлялося, міністерство оборони США в середу оголосило про виділення Україні нового пакету військової допомоги розміром 1,1 мільярда доларів, до якого зокрема входять 18 високомобільних артилерійських ракетних систем, або HIMARS.