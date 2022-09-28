Фінансові новини
- |
- 28.09.22
- |
- 20:37
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Гроші не можуть купити кохання, але значно поліпшать твої позиції під час переговорів"
Джильберт Честертон
ЄС оголосив, хто понесе персональне покарання за «референдуми» і нову ескалацію у війні
18:22 28.09.2022 |
ЄС розширить санкційні списки і запровадить персональні санкції проти представників Міноборони РФ та підконтрольних Кремлю представників окупаційної влади у чотирьох українських областях, де відбулися псевдореферендуми РФ.
Про це заявив глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель на брифінгу в середу, повідомляє "Європейська правда".
"Ми розширюємо список осіб та організацій, що перебувають під санкціями. Їх є вже понад 1300 людей чи організацій. Цей (новий. - Ред.) список торкнеться ключових осіб, які ухвалювали рішення, олігархів, високопоставлених військових та пропагандистів, відповідальних за підрив територіальної цілісності України", - сказав Боррель.
Він пояснив, що у санкційні списки потраплять чотири групи осіб.
Перша - маріонеткові представники Кремля у Донецькій, Луганській, Херсонські та Запорізькій областях, а також інші російські представники, які організовували чи сприяли проведенню фіктивних референдумів у цих чотирьох окупованих регіонах України.
Друга група - представники оборонного сектора РФ. "Це високопоставлені чиновники міноборони РФ, ті, хто підтримує російські збройні сили, надаючи їм армійське обладнання та зброю, включно з ракетами та бойовими літаками, беруть участь у наборі цих 300 тисяч солдатів", - зазначив Жозеп Боррель.
Третя група осіб - діячі, які поширюють дезінформацію.
Четверта група - особи, які допомагали обходити європейські обмеження проти Росії. За словами Борреля, це можуть бути не лише росіяни.
|
|
ТЕГИ
Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
|куп.
|прод.
|USD
|36.5686
|36.9342
Згідно постанови НБУ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|ЄС критикує заборону телеканалів опозиції, потрібна альтернатива «єдиним новинам» - Фельдгузен
|Митний безвіз: уряд схвалив рішення для його запуску з 1 жовтня
|Як США може передбачити удар Росії по Україні тактичною ядерною зброєю
|Сенат США підтримав тимчасове фінансування з понад $12 млрд для України
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|ЄС оголосив, хто понесе персональне покарання за «референдуми» і нову ескалацію у війні
|Єврокомісія представила восьмий пакет санкцій проти РФ
|ЄС критикує заборону телеканалів опозиції, потрібна альтернатива «єдиним новинам» - Фельдгузен
|Франція передасть Україні пожежні автомобілі, засоби для розмінування і аварійні мости
|Україна захопила більше ворожої техніки, ніж їй надали партнери, – Forbes
|Як США може передбачити удар Росії по Україні тактичною ядерною зброєю
Бізнес
|Український стартап працював над голосом Дарта Вейдера
|Європейські мобільні оператори розробляють голографічні дзвінки – за допомогою 5G, смартфонів та окулярів віртуальної реальності
|Космічний довгобуд Star Citizen за 10 років зібрав уже понад $500 млн
|Google полегшила видалення особистої інформації з пошуку, включаючи номер телефону, електронну пошту та домашню адресу
|У Дубаї хочуть побудувати кільцеподібне місто Downtown Circle навколо хмарочоса Бурдж-Халіфа - на висоті 550 метрів
|Вийшло перше велике оновлення Windows 11 (22H2) з поліпшеннями для продуктивності, ігор і користувачів з порушеннями зору
|Nvidia каже, що це чергова революція. Технологія DLSS 3 здатна домальовувати нові кадри