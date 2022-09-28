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АНАЛІТИКА

ЄС оголосив, хто понесе персональне покарання за «референдуми» і нову ескалацію у війні

 

ЄС розширить санкційні списки і запровадить персональні санкції проти представників Міноборони РФ та підконтрольних Кремлю представників окупаційної влади у чотирьох українських областях, де відбулися псевдореферендуми РФ.

Про це заявив глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель на брифінгу в середу, повідомляє "Європейська правда".

"Ми розширюємо список осіб та організацій, що перебувають під санкціями. Їх є вже понад 1300 людей чи організацій. Цей (новий. - Ред.) список торкнеться ключових осіб, які ухвалювали рішення, олігархів, високопоставлених військових та пропагандистів, відповідальних за підрив територіальної цілісності України", - сказав Боррель.

Він пояснив, що у санкційні списки потраплять чотири групи осіб.

Перша - маріонеткові представники Кремля у Донецькій, Луганській, Херсонські та Запорізькій областях, а також інші російські представники, які організовували чи сприяли проведенню фіктивних референдумів у цих чотирьох окупованих регіонах України.

Друга група - представники оборонного сектора РФ. "Це високопоставлені чиновники міноборони РФ, ті, хто підтримує російські збройні сили, надаючи їм армійське обладнання та зброю, включно з ракетами та бойовими літаками, беруть участь у наборі цих 300 тисяч солдатів", - зазначив Жозеп Боррель.

Третя група осіб - діячі, які поширюють дезінформацію.

Четверта група - особи, які допомагали обходити європейські обмеження проти Росії. За словами Борреля, це можуть бути не лише росіяни.
Ключові теги: ЄС, Росія
 

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