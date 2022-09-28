Україна захопила більше ворожої техніки, ніж їй надали партнери, – Forbes

Із початку повномасштабного вторгнення Україна тільки за підтвердженими даними отримала як трофеї майже 400 танків, 700 одиниць бронетехніки та 170 артилерійських систем. Це більше, ніж постачали найбільші країни-партнери.

Про це повідомляє Forbes.

Зазначається, що під час контрнаступу ЗСУ на Харківщині, яке розпочалося 5 вересня, українські військові захопили російської техніки і зброї на суму понад $400 млн.

"Унаслідок жесту "доброї волі" і поспішного "перегрупування" Росія випередила США, Польщу і Британію за кількістю танків, броньованих машин і артилерійських систем, переданих Збройним силам України", - йдеться у матеріалі.

Десятки одиниць техніки були покинуті в абсолютно справному технічному стані або із незначними технічними несправностями.

За даними сайту Oryx, який здійснює оцінку втрат сторін за відео- і фото-підтвердженнями, ЗСУ отримали як трофеї на Харківщині 97 танків, 159 бойових броньованих машин, 55 артилерійських систем. Цієї зброї вистачить для формування цілої танкової бригади ЗСУ або до двох механізованих бригад.

Але очевидно, що не всі трофеї потрапили в об'єктив камер. Тож реальна кількість захопленої ворожої техніки може бути ще більшою.

Загалом, за даними проєкту Oryx, з початку війни ЗСУ "затрофеїли" 387 російських танків.

Польща передала Україні до 230 танків Т-72 і близько 50-70 польської модернізації цих танків - РТ-91. Також Україні передала свої радянські танки Чехія, яка мала до 90 танків Т-72 на складах і ще 30 Т-72 на озброєнні. Точна кількість переданих танків невідома, але зазвичай фігурують цифри близько 70 одиниць.

Словенія пообіцяла Україні 28 старих танків M-55S (модернізація радянських Т-55) в обмін на 45 військових вантажівок від Німеччини.

Загалом же Україна захопила у Росії і отримала від партнерів близько 750 танків. Це майже стільки ж, скільки було на озброєнні ЗСУ на початок війни. За даними The Military Balance на 2021 рік, Україна мала 858 танків на озброєнні. Але це були переважно кращі танки - модернізовані Т-64.

Також з початку війни ЗСУ захопили понад 690 одиниць бронетехніки. Це більше, ніж Україна отримала від США.

За офіційними повідомленнями, Сполучені Штати передали Україні 200 БМП М113, 100 броньованих медичних машин, 40 броньованих машин М1224 MaxxPro і декілька сотень броньовиків HUMWEE.

Також Україна уклала контракт із Туреччиною на закупівлю 200 броньованих машин Kirpi. Іще 136 БМП М113 поставили спільно Данія, Австралія, Литва, Іспанія і Португалія.

Додатково Австралія і Британія надали близько 200 різних бронемашин. Також країни Східної Європи поставили близько 200 радянських БМП-1 і БТР-80 та їхніх модернізацій.

Загалом Україна отримала і захопила близько 2300 одиниць броньованої техніки. Це стільки ж, скільки перебувало на озброєнні ЗСУ на початок війни.

Крім того, Росія кинула на полі бою понад 167 артсистем. Майже третина з них - протягом останніх кількох тижнів українського контрнаступу.

Західні партнери передали Україні загалом близько 500 одиниць артилерії. Це як радянська техніка, яку постачали країни Східної Європи, так і натовські системи.

Наразі проти Росії застосовують близько 350 одиниць артилерії калібру НАТО. Точна кількість радянських систем невідома, адже боєприпасів до них залишається досить мало.

На початку війни Україна мала близько 1540 артилерійських систем на озброєнні. І втрати України в артилерії є найбільш відчутними.