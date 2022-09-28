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ЗСУ отримують від США ізраїльські засоби боротьби з іранськими дронами, - посол
10:42 28.09.2022 |
Збройні сили України вже отримують для боротьби з іранськими дронами-камікадзе ізраїльські засоби, вироблені у США.
Як повідомляє РБК-Україна із посиланням на ефір національного телемарафону, про це заявив посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук.
За його словами, іранські дрони є копіями американських, які були збиті Іраном на території Сирії.
"Вони зробили максимально схожу копію. Але, безумовно, та ізраїльська промисловість, яка працює в цьому секторі, вона є фактично вся спільним підприємством зі Сполученими Штатами. І за моєю інформацією, ми саме від Сполучених Штатів вже отримуємо те, що нам потрібно. Знову-таки, не без згоди Ізраїлю", - сказав Корнійчук.
Так він відповів на запитання ведучого, чи може Ізраїль допомогти Україні у боротьбі з іранськими дронами, які використовують армію РФ проти України.
Дипломат пояснив, що, як правило, усі ноу-хау та патентовані розробки вимагають дозволу від країни-виробника чи розробника.
"Тобто, якщо в спільному підприємстві з американцями частина розроблена Ізраїлем або це ізраїльська розробка, яка виробляється в Британії чи інших європейських країнах, Ізраїль такий дозвіл дасть через треті країни. Сьогодні, я вважаю, що це найважливіше зрушення, яке сталося за останні місяці завдяки нашому нескінченному тиску на ізраїльську сторону", - розповів Корнійчук.
Раніше стало відомо, ізраїльський оборонний підрядник постачає ЗСУ системи протидії дронам через Польщу. Устаткування продається таким чином, щоб уникнути відмови країни про допомогу Україні в сучасному озброєнні.
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