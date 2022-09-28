Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

ЗСУ отримують від США ізраїльські засоби боротьби з іранськими дронами, - посол

 

Збройні сили України вже отримують для боротьби з іранськими дронами-камікадзе ізраїльські засоби, вироблені у США.

Як повідомляє РБК-Україна із посиланням на ефір національного телемарафону, про це заявив посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук.

За його словами, іранські дрони є копіями американських, які були збиті Іраном на території Сирії.

"Вони зробили максимально схожу копію. Але, безумовно, та ізраїльська промисловість, яка працює в цьому секторі, вона є фактично вся спільним підприємством зі Сполученими Штатами. І за моєю інформацією, ми саме від Сполучених Штатів вже отримуємо те, що нам потрібно. Знову-таки, не без згоди Ізраїлю", - сказав Корнійчук.

Так він відповів на запитання ведучого, чи може Ізраїль допомогти Україні у боротьбі з іранськими дронами, які використовують армію РФ проти України.

Дипломат пояснив, що, як правило, усі ноу-хау та патентовані розробки вимагають дозволу від країни-виробника чи розробника.

"Тобто, якщо в спільному підприємстві з американцями частина розроблена Ізраїлем або це ізраїльська розробка, яка виробляється в Британії чи інших європейських країнах, Ізраїль такий дозвіл дасть через треті країни. Сьогодні, я вважаю, що це найважливіше зрушення, яке сталося за останні місяці завдяки нашому нескінченному тиску на ізраїльську сторону", - розповів Корнійчук.

Раніше стало відомо, ізраїльський оборонний підрядник постачає ЗСУ системи протидії дронам через Польщу. Устаткування продається таким чином, щоб уникнути відмови країни про допомогу Україні в сучасному озброєнні.
За матеріалами: РБК-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 35,2576
  0,0201
 0,06

Курс обміну валют на сьогодні, 09:57
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9565  0,14 0,33 42,1792  0,26 0,61
EUR 39,0773  0,51 1,30 40,5769  0,56 1,37

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:41
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9325  0,00 0,01 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
  куп. прод.
USD 36.5686 36.9342

Згідно постанови НБУ №18 від 24.02.2022

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес