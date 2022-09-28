США готують новий пакет військової допомоги Україні на $1,1 млрд – ЗМІ

Сполучені Штати готують новий пакет озброєнь на 1,1 мільярда доларів для боротьби України з Росією, про який буде оголошено найближчим часом.

Як пише "Європейська правда", про це агентству Reuters заявили офіційні особи США.

Чиновники сказали на умовах анонімності, що пакет буде оголошено найближчими днями.

Очікується, що кошти від Ініціативи сприяння безпеці Україні (USAI), виділені Конгресом, будуть використані для того, щоб дозволити адміністрації Байдена закуповувати зброю в промисловості, а не з наявних запасів зброї в США.

Пакет включатиме пускові системи HIMARS, супутні боєприпаси, різні типи систем боротьби з безпілотниками та радіолокаційні системи, а також запчастини, навчання та технічну підтримку, повідомило джерело, ознайомлене з планом.

На початку вересня Сполучені Штати оголосили про новий пакет військової допомоги Україні для протидії російському вторгненню вартістю $675 мільйонів.

До нього увійшли додаткові боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS) та чотири 105-мм гаубиці, а також 36 000 снарядів для них.

Сполучені Штати надали понад 15 мільярдів доларів військової допомоги Україні для її боротьби з Росією.