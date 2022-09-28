Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Блінкен: Україна може застосовувати західну зброю у регіонах, де РФ провела "референдуми"

 

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Сполучені Штати не проти, аби Україна використовувала західне озброєння для повернення територій, де РФ організувала псевдореферендуми.

Про це Блінкен заявив у вівторок на спільній пресконференції зі своїм індійським колегою Субраманьямом Джайшанкаром, повідомляє "Європейська правда".

Блінкен відповідав на запитання ЗМІ про те, чи дадуть США згоду на використання українськими військами американської зброї на територіях, де Росія провела псевдореферендуми, незалежно від того, про який результат оголосить Кремль.

"Ми та багато інших країн вже були дуже чіткими: ми не визнаємо і, насправді, ми ніколи не визнаємо анексію українських територій Росією... Україна має абсолютне право оборонятися на всій своїй території, зокрема, повертати собі території, які були незаконно захоплені Росією у той чи інший спосіб", - сказав Блінкен.

За його словами, озброєння, яке США та багато інших країн надають Україні, було дуже ефективно використано для повернення територій - зокрема, нещодавно на північному сході, але також і на півдні.

Блінкен підкреслив, що псевдореферендуми нічого не змінюють для українських територій, захоплених Росією.

"Українці продовжать робити те, що їм необхідно робити, аби повернути землю, яку в них відібрали. Ми продовжимо підтримувати їх у цих зусиллях", - зазначив держсекретар США.
Ключові теги: США, Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 35,2576
  0,0201
 0,06

Курс обміну валют на вчора, 10:43
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0942  0,24 0,57 42,4368  0,03 0,08
EUR 39,5923  0,43 1,07 41,1403  0,34 0,82

Міжбанківський ринок на вчора, 11:39
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9300  0,00 0,01 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
  куп. прод.
USD 36.5686 36.9342

Згідно постанови НБУ №18 від 24.02.2022

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес