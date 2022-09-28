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Німеччина не ставить вимог Україні щодо використання поставленої зброї проти РФ - посол
23:44 27.09.2022 |
Уряд Німеччини при передачі озброєння Україні не ставить вимогу про те, як і де її не можна використовувати.
Про це сказала посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен в інтерв'ю "Європейській правді".
"Я читала про нібито вимоги інших партнерів. У Німеччині я про це нічого не чула. Я була недавно на конференції послів, про це мова не йшла. Ми передаємо зброю і більше не можемо впливати на те, що буде зроблено з цієї зброєю", - сказала Фельдгузен.
На уточнювальне питання, чи буде рішення тепер в компетенції Збройних сил України, вона відповіла: "А хто ж ще буде нею користуватись".
Посол також заявила, що Німеччини не визнає псевдореферендуми на окупованих територіях і для Берліна це територія України "і Україна робить на своїй території те, що вважає за потрібне".
"Росія буде казати, що це наша територія і за наступ на нашу територію ми можемо відповісти. Це чітка ескалація з боку Росії. Ми чітко сказали, що це псевдоголосування, це не референдуми", - сказала вона.
За словами Фельдгузен, в ЄС вже ведуться переговори про нові санкції проти причетних до проведення псевдоголосувань.
"Ми будемо говорити з нашими партнерами, навіть на інших континентах, про те, що це не вибори, це просто шантаж людей, які там живуть. З нашими близькими партнерами ми вже говоримо про додаткові санкції", - сказала посол.
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