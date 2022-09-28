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АНАЛІТИКА

Посол Німеччини бачить шанси України отримати танки

Посол Німеччини бачить шанси України отримати танки

 

Посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен порадила Києву продовжувати переговори з Берліном про постачання бойових танків.

Про це вона сказала в інтерв'ю "Європейській правді".

"Я тут живу, я дійсно розумію, що інші країни дають більше. Я завжди намагалась пояснити нашу позицію. Німеччина все намагається вирішувати в Брюсселі і ми для України дуже багато зробили, в тому числі в питанні санкцій. Але це не так сексі, як зброя. Одна неуспішна комунікація і всі думають, що Німеччина проти", - сказала Фельдгузен.

Вона додала, що розуміє обурення президента Володимира Зеленського, який заявив, що хоче почути від Берліна рішення щодо танків.

"Я не бачу різницю між Gepard, або Panzerhaubitze і танками. Чесно. Ми будемо продовжувати про це діалог. Ми взяли більше часу, щоб переконатися, що це треба зараз передати. Для нас це був величезний крок, ми передали величезний обсяг зброї і вона вже використовується на фронті", - сказала посол.

Минулого тижня німецький парламент напередодні не зміг проголосувати за пропозицію опозиційного блоку ХДС/ХСС щодо негайного постачання танків та іншої бронетехніки західного зразка Україні.

Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц пояснював, що його країна і так достатньо допомагає Україні озброєнням, а рішення передавати танки буде ухвалювати лише в координації із союзниками.
 

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