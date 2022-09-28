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АНАЛІТИКА

«Вишеградська четвірка» домовилась допомогти Україні з ремонтом техніки й розмінуванням

 

Міністри оборони країн "Вишеградської групи" - Польща, Словаччина, Угорщина й Чехія - на зустрічі в словацькому місті Банська Штявниця у вівторок обговорили подальшу підтримку України в контексті повномасштабного вторгнення Росії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ČTK.

Під час брифінгу для журналістів глава Міноборони Словаччини Ярослав Надь повідомив, що "Вишеградська четвірка" погодилася щодо подальшої підтримки України на тлі російської агресії й того, що "територіальна цілісність України є їхнім спільним інтересом".

"Як "Вишеградська четвірка", ми б хотіли зосередитися на розмінуванні української території в найближчому майбутньому", - сказала міністерка оборони Чехії Яна Чернохова й нагадала, що її країна вже має такий досвід на теренах колишньої Югославії.

Усі країни, окрім Угорщини, підтвердили готовність до подальшої військової допомоги України. Так, міністр оборони Словаччини повторив, що його країна може передати списані винищувачі МіГ-29, якщо отримає за них компенсацію.

Серед інших напрямків підтримки представники "Вишеградської групи" назвали допомогу в ремонті військової техніки, а також реабілітації українських військовослужбовців.

Сторони також обговорили подальшу співпрацю в межах формату, гібридні загрози з боку Росії, які постали перед регіоном Центральної Європи, а також бойову групу "Вишеградської четвірки", яка протягом першої половини 2023 року перебуватиме в стані бойової готовності.

Раніше повідомлялося, що Польща обмірковує повернення до співпраці з Угорщиною в межах формату "Вишеградської четвірки", що була зупинена через різні погляди на війну в Україні.

 

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