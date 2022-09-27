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Клуб експертів анонсував головні події поточного тижня
12:59 27.09.2022 |
На YouTube-каналі Клуб експертів вийшло нове відео, присвячене анонсуванню подій, що відбудуться в Україні та світі з 26 вересня до 2 жовтня. Засновник Клубу експертів Максим Уракін та провідна Ольга Левкун проаналізували основні заходи, заплановані на найближчі дні.
Так, в Україні поточного тижня пройде кілька великих конференцій, присвячених відновленню економіки, розвитку сільського господарства та водних ресурсів, освітнім проектам та ін.
Серед світових подій також можна виділити низку конференцій у сфері економіки. Зокрема, нафтову конференцію Азіатсько-Тихоокеанського регіону (APPEC 2022), збори міністрів сільського господарства країн G-20, глобальний саміт виробництва та індустріалізації в американському Піттсбурзі (GMIS-2022). Також низка західних країн, зокрема Великобританія, запроваджують суттєві податкові пільги для бізнесу з метою запобігання рецесії економіки. Серед спортивних подій можна виділити черговий тур Ліги Націй УЄФА, де найцікавішими поєдинками стануть протистояння Англії та Німеччини, а також зустріч у відповідь України та Шотландії. Більш детально про майбутні спортивні події рахуйте на порталі Sport.ua. Повну версію відео можна переглянути за посиланням:
https://www.youtube.com/watch?v=e_dupWCCCfs
Підписатися на канал Клуб експертів можна тут: -
https://www.youtube.com/channel/UC4plQ0XBaoLOKPIXrb1aMGQ
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