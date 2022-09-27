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Конґрес США попередньо підтримав виділення $12 мільярдів допомоги Україні
23:13 26.09.2022 |
Учасники переговорів щодо проєкту короткострокового бюджету уряду США в Конґресі погодилися включити близько 12 мільярдів доларів нової допомоги Україні у відповідь на запит адміністрації Байдена.
Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерело, знайоме з ходом переговорів.
Зазначається, що законопроєкт також міститиме фінансування для переселених афганських біженців.
Така допомога Україні передбачена протягом перших трьох місяців 2023 фінансового року, що починається з 1 жовтня. Тобто, 12 млрд доларів допомоги передбачені до кінця 2022 календарного року.
Раніше у вересні президент США Джо Байден звернувся до Конґресу з проханням виділити 11,7 мільярда доларів в рамках нової надзвичайної військової та економічної допомоги Україні.
Білий дім заявляє, що кошти необхідні для підтримки темпів надання допомоги Україні протягом перших трьох місяців 2023 року фінансового року.
Згідно планів уряду, у 2023 році Україна проситиме у США макрофінансову допомогу у розмірі 1,5 млрд дол щомісяця, або 18 млрд дол за рік.
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