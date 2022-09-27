Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Конґрес США попередньо підтримав виділення $12 мільярдів допомоги Україні

 

Учасники переговорів щодо проєкту короткострокового бюджету уряду США в Конґресі погодилися включити близько 12 мільярдів доларів нової допомоги Україні у відповідь на запит адміністрації Байдена.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерело, знайоме з ходом переговорів.

Зазначається, що законопроєкт також міститиме фінансування для переселених афганських біженців.

Така допомога Україні передбачена протягом перших трьох місяців 2023 фінансового року, що починається з 1 жовтня. Тобто, 12 млрд доларів допомоги передбачені до кінця 2022 календарного року.

Раніше у вересні президент США Джо Байден звернувся до Конґресу з проханням виділити 11,7 мільярда доларів в рамках нової надзвичайної військової та економічної допомоги Україні.

Білий дім заявляє, що кошти необхідні для підтримки темпів надання допомоги Україні протягом перших трьох місяців 2023 року фінансового року.

Згідно планів уряду, у 2023 році Україна проситиме у США макрофінансову допомогу у розмірі 1,5 млрд дол щомісяця, або 18 млрд дол за рік.
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: США
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 35,2375
  0,4279
 1,20

Курс обміну валют на вчора, 10:25
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3310  0,20 0,49 42,4048  0,37 0,88
EUR 40,0197  0,19 0,48 41,4814  0,60 1,42

Міжбанківський ринок на вчора, 11:41
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9325  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
  куп. прод.
USD 36.5686 36.9342

Згідно постанови НБУ №18 від 24.02.2022

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес