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АНАЛІТИКА

Канада посилить логістичний хаб, через який надходить її допомога Україні

 

Канада розширює спроможності логістичного хабу у Шотландії, щоб прискорити постачання зброї і боєприпасів Україні та союзникам на східному флангу НАТО.

Як повідомляє канадське CBC, про це оголосила міністерка оборони Аніта Ананд, пише "Європейська правда".

Вона повідомила, що до перевезення залучать ще один - вже третій - літак CC-130 та більше військовослужбовців.

"Ми розширюємо шляхи допомоги Україні та доставки військової допомоги в Україну, постачаючи ще більше", - зазначила Аніта Ананд.

Міністерка додала, що усім країнам НАТО доводиться шукати баланс між тим, щоб ефективно допомагати Україні і забезпечувати потреби власних збройних сил.

Раніше цього тижня канадським ЗМІ стало відомо, що Україна просила уряд Канади про бронетехніку, гаубиці та зимову форму для військових. Ще влітку було відомо, що Канада готова надати 39 бронетранспортерів і це питання обговорювалося з промисловцями.

Ключові теги: Канада
 

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