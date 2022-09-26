Фінансові новини
- |
- 26.09.22
- |
- 18:10
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Іран обіцяє пропорційну відповідь на рішення Києва позбавити посла акредитації
09:56 26.09.2022 |
Речник МЗС Ірану Нассер Канаані заявив, що Тегеран пропорційно відповість на рішення української сторони позбавити іранського посла акредитації і зменшити кількість співробітників посольства.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву МЗС Ірану.
Канаані наголосив, що у Києві приймали таке рішення нібито на основі непідтверджених повідомлень і іноземної пропаганди у ЗМІ.
Речник МЗС Ірану заявив про "чітку політику активного нейтралітету Ірану" у війні Росії проти України, наголосивши на необхідності пошуку політичного рішення, не вдаючись до насильства.
"Речник МЗС підкреслив, що Тегеран вживе пропорційних заходів у відповідь на крок українського уряду та закликав Київ уникати впливу третіх сторін, які мають на меті зруйнувати зв'язки між Іраном та Україною" - йдеться у заяві.
В українському МЗС вже розкритикували заяви Ірану про нібито вплив "третьої сторони" на рішення Києва знизити рівень відносин з Тегераном.
"Єдиною "третьою стороною" є іранські безпілотники, які Україна вже безпосередньо збиває в своєму небі. Тегеран несе повну відповідальність за руйнацію відносин з Україною" - наголосив речник МЗС Олег Ніколенко.
23 вересня українська сторона ухвалила рішення позбавити посла Ірану в Україні акредитації, а також суттєво скоротити кількість дипломатичного персоналу іранського посольства у зв'язку з постачанням Росії ударних безпілотників.
Наразі посол Ірану в Україні Манучехр Мораді перебуває за межами нашої держави: на початку повномасштабного вторгнення він виїхав до Кишинева.
Позбавлення акредитації означає, що посол тепер не може виконувати свої обов'язки і, згідно з дипломатичною практикою, має повернутися до Тегерана.
|
|
ТЕГИ
Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
|куп.
|прод.
|USD
|36.5686
|36.9342
Згідно постанови НБУ
ТОП-НОВИНИ
|США нададуть Україні додатково $457,5 млн на допомогу у гарантуванні безпеки цивільного населення - Блінкен
ТОП-НОВИНИ
|Протиракетні системи NASAMS до України ще не прибули
|Посли G7 занепокоєні втручанням влади в управління ОГТСУ і Укренерго
|Мобілізація у Росії. Що спільного між Кадировим та Собчак
|Україна щодня втрачає близько 50 військовослужбовців - Зеленський
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|США нададуть Україні додатково $457,5 млн на допомогу у гарантуванні безпеки цивільного населення - Блінкен
|Протиракетні системи NASAMS до України ще не прибули
|Канада посилить логістичний хаб, через який надходить її допомога Україні
|Іран обіцяє пропорційну відповідь на рішення Києва позбавити посла акредитації
|Посли G7 занепокоєні втручанням влади в управління ОГТСУ і Укренерго
|У Раді запропонували відновити електронне декларування та перевірки декларацій
Бізнес
|Ferrari презентувала перший позашляховик Purosangue
|SpaceX випробувала інтернет Starlink у пасажирському літаку: результати тестування
|Найбільша кількість мільйонерів проживає в Нью-Йорку - Henley & Partners
|Heart Aerospace представила 30-місний електролітак ES-30 і одразу отримала велике замовлення від Air Canada
|Індія отримає сучасне виробництво напівпровідників: за будівництво заводу взялася Foxconn
|Ford представив нове покоління Mustang
|На полярній станції Мак-Мердо в Антарктиді почали тестувати роботу супутникового Інтернету Starlink