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АНАЛІТИКА

Іран обіцяє пропорційну відповідь на рішення Києва позбавити посла акредитації

 

Речник МЗС Ірану Нассер Канаані заявив, що Тегеран пропорційно відповість на рішення української сторони позбавити іранського посла акредитації і зменшити кількість співробітників посольства.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву МЗС Ірану.

Канаані наголосив, що у Києві приймали таке рішення нібито на основі непідтверджених повідомлень і іноземної пропаганди у ЗМІ.

Речник МЗС Ірану заявив про "чітку політику активного нейтралітету Ірану" у війні Росії проти України, наголосивши на необхідності пошуку політичного рішення, не вдаючись до насильства.

"Речник МЗС підкреслив, що Тегеран вживе пропорційних заходів у відповідь на крок українського уряду та закликав Київ уникати впливу третіх сторін, які мають на меті зруйнувати зв'язки між Іраном та Україною" - йдеться у заяві.

В українському МЗС вже розкритикували заяви Ірану про нібито вплив "третьої сторони" на рішення Києва знизити рівень відносин з Тегераном.

"Єдиною "третьою стороною" є іранські безпілотники, які Україна вже безпосередньо збиває в своєму небі. Тегеран несе повну відповідальність за руйнацію відносин з Україною" - наголосив речник МЗС Олег Ніколенко.

23 вересня українська сторона ухвалила рішення позбавити посла Ірану в Україні акредитації, а також суттєво скоротити кількість дипломатичного персоналу іранського посольства у зв'язку з постачанням Росії ударних безпілотників.

Наразі посол Ірану в Україні Манучехр Мораді перебуває за межами нашої держави: на початку повномасштабного вторгнення він виїхав до Кишинева.

Позбавлення акредитації означає, що посол тепер не може виконувати свої обов'язки і, згідно з дипломатичною практикою, має повернутися до Тегерана.
 

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